"Вечный" ремонт скоростной линии трамвая на Борщаговку: как обновляют станции и что думают люди

Новая станция "Вацлава Гавела" выглядит современной, но есть вопросы

Фото: Сергей Ревера

"Вечный" ремонт скоростной линии трамвая на Борщаговку: как обновляют станции и что думают люди Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg 2019-02-21T12:28:00+02:00 Транспорт Новая станция «Вацлава Гавела» выглядит современной, но есть вопросы

В Киеве кардинально обновили станцию "Вацлава Гавела" на Борщаговской линии скоростного трамвая. Ее уже "проинспектировали" столичные чиновники и обычные киевляне. Первые остались довольны капремонтом, а вторые — не очень. "Сегодня" узнала, что еще будут ремонтировать.

На прошлой неделе рассматривать отремонтированную станцию "Вацлава Гавела" приезжал мэр Виталий Кличко, его замы Дмитрий Давтян и Вячеслав Непоп, глава "Киевпастранса" Дмитрий Левченко и другие.

"Станция выглядит по-европейски: мы видим современное освещение, удобную и безопасную платформу для пассажиров, хорошее оформление", — расхвалил Кличко.

А в "Киевпастрансе" перечислили, что было сделано: полная замена систем электроснабжения, разбитого стекла навесов над платформами и полная обработка металлоконструкций, замена покрытия ФЭМ на платформах, восстановление пола и потолка в вестибюлях, замена всех входных групп, ремонт подземных переходов, обустройство декоративной подсветки.

Новая станция. "Вацлава Гавела" оформлена в зеленых тонах. Фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans С.Гринкевич

Киевляне говорят, что визуально все красиво, но есть недочеты. К примеру, с доступностью для маломобильных групп населения.

"Чтобы попасть к трамваям, придется сначала спуститься под землю, купить билет, а затем подняться наверх, к остановке. Ни лифтов, ни подъемников тут нет. За доступность отвечает жалкое подобие пандуса — металлические рейки. Человек на коляске не сможет попасть туда, а родителю с ребенком в коляске придется попотеть. Тротуары вокруг станции устелили плиткой. Невооруженным глазом видно, что это сделано криво, в некоторых местах тротуар больше напоминает волнующуюся реку. Тактильной плитки очень много, при этом ее нет перед пешеходным переходом. Людей с нарушением зрения ничего не предупредит о выходе на дорогу. Переход оклеен пленкой, которая уже отклеивается", — указывает на недостатки житель столицы Олег Ривтин.

Недочет. Пандусы неудобны для пассажиров с инвалидностью. Фото: facebook.com/oleg.rivtin

Обращают люди внимание и на то, что исчезли со станции автоматические подъемники для людей с инвалидностью, которые тут были до ремонта (в мае 2018 года "Сегодня" писала, что их сожгли вандалы, но конструкции обещали заменить). Также жители говорят, что подсветка на полу станции после отъезда чиновников погасла. Будут ли учтены претензии, пока неясно.

В бюджете Киева на 2019 год снова фигурируют крупные суммы на реконструкцию станций скоростного трамвая: 20 млн грн — на "Гарматную", 12 млн грн — на "Полевую", 16 млн — на "Политехническую", 8 млн — на "Площадь Победы". Это тоже удивляет. К примеру, на "Полевой" и "Политехнической" масштабные ремонты проходили в 2017 году. Тут поменяли навесы, плитку на стенах, освещение, навигацию и установили подъемники. Эти станции первыми оформили в новом дизайне: "Политехническую" в красных тонах, а "Полевую" — в синих.

В "Киевпастрансе" на это говорят: "Ранее выполненные работы проводились как текущий ремонт. Текущий ремонт и частичное финансирование не дает возможности выполнить все необходимые монтажно-строительные работы для безопасного функционирования станций. Основные виды работ, которые планируется выполнить, — гидроизоляция станций, подключение к инженерным сетям, перепланировка помещений под потребности пассажиров и эксплуатирующих служб, обустройство пожарно-охранной сигнализации, улучшение условий для передвижения маломобильных групп, замена архитектурных решений, обустройство видеонаблюдения и беспроводных точек доступа в интернет".

Без конечной станции

Уже несколько месяцев не курсирует трамвай по маршруту №3 на Борщаговской скоростной линии, из-за чего тысячи пассажиров ежедневно испытывают неудобства. Он, напомним, ездил от ст. "Старовокзальная" до ст. "Кольцевая дорога", но был закрыт в октябре 2018 года в связи с "реконструк­цией трамвайных путей". Вместо него запустили автобус Т3, но он ездит только от Кольцевой до ул. Гната Юры, так что пассажирам приходится делать дополнительную пересадку и дополнительно оплачивать проезд, если нет проездного.

На месте станции "Кольцевая дорога" не просто ремонтируют пути, а возводят новый огромный торговый центр. Здание самой станции и платформу попросту снесли. Стройка пока в самом разгаре, так что быстрого возобновления работы маршрута ждать вряд ли стоит.

Напомним, в Киеве в ночь на 22 мая на станции "Вацлава Гавела" Борщаговской линии скоростного трамвая произошел акт вандализма. Хулиганы уже не в первый раз повредили подъемники для людей с инвалидностью, которые были установлены в рамках капитального ремонта скоростной линии. Полиция открыла уголовное производство.

Ранее мы писали, что спустя две недели после помпезного открытия отремонтированной остановки скоростного трамвая "Улица Генерала Потапова" с ее стен начала отваливаться плитка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Вечный" ремонт скоростной линии трамвая на Борщаговку: как обновляют станции и что думают люди". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.