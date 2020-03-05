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Жители села под Киевом сами сделали автобусную остановку

5 марта, 22:04

Сергей Пономаренко

Деньги на ее строительство собирали всем селом

Жители Николаевки Киевской области собственными силами обустроили автобусную остановку. Все вместе управились за месяц.

Местные жители говорят, что годами просили обустроить остановку, однако в сельсовете средств не нашлось. Поэтому, взялись сами. Собирали деньги на материалы.

"Бабушки вынимали мятые две гривни и давали. Это самые дорогие деньги. Один пенсионер дал 50 гривен, потом порылся в кошелке, посмотрел, что до пенсии хватит, дал еще две гривны", – рассказывает житель Николаевки Александр Гусев.

И так собрали 8400 грн. И если раньше на остановке была только старая лавочка, то теперь здесь – новая лавочка и навес. Ожидать автобус сейчас уютно при любой погоде, да еще и в компании фигуры мишки, который стал настоящим символом остановки.

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"Старики приезжают и обнимаются с этим медведем, я сам видел", – говорит житель Николаевки Александр Гусев.

Чтобы усовершенствовать свое творение, жители повесили еще доску объявлений и расписание, по которому курсирует автобус.

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В соседнем селе Севериновка жители, вдохновившись примером Николаевки, тоже начали обустраивать остановку общественного транспорта. Люди сразу обратились за помощью не к сельскому совету, а к соседям. А те – скинулись деньгами.

"Здесь четыре села объединились, чтоб помочь людям поверить в себя и сделать красивую остановку", – говорит житель села Колонщина Иван Сибиряков.

А еще – установили контейнеры для сортировки мусора. Вдохновившись соседским мишкой, тоже украсили остановку – совой, вороной и бобром. Их вырезал из дерева односельчанин, у которого во дворе – целая мастерская.

Ранее "Сегодня" писали, как в закарпатском селе жители сами отремонтировали все дороги.

А в Черкасской области селяне "вооружились" лопатами, катком и самостоятельно положили асфальт на трех улицах.

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остановка киевская область

Источник: Сегодня

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