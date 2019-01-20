Гостиному двору стукнуло 200 лет: история здания и его реставрации

Старинное здание на Контрактовой площади без реставрации продолжает разрушаться. Мэрия обещает спасти и забрать памятник в собственность города

Фото: Александр Яремчук

Гостиному двору стукнуло 200 лет: история здания и его реставрации Ирина Гинжул //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e8/8d4/5c41e88d49600.png //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e8/8d4/5c41e88d49600.png 2019-01-20T01:00:00+02:00 Куда пойти Старинное здание на Контрактовой площади без реставрации продолжает разрушаться. Мэрия обещает спасти и забрать памятник в собственность города

В этом году знаменитому Гостиному двору на Подоле исполняется 200 лет. Сейчас легендарное здание, которое не один десяток лет было центром торговли столицы, уже пятый год находится в полнейшем запустении после того, как в 2014 году по распоряжению суда была заморожена его реконструкция, начатая в 2012 году "Укрреставрацией", которая планировала переделать постройку под ТЦ с бутиками, художественной галереей, проводить культурные мероприятия. "Сегодня" вспомнила, как менялась судьба постройки от ее возведения и до наших дней.

Нереализованная идея и пожар

Проект Гостиного двора в 1808 году предложил итальянский архитектор Луиджи Руска. Это должно было быть двухэтажное здание в виде замкнутого прямоугольника с внутренним служебным помещением, к которому вели шесть входных групп в виде ворот. Однако начатое строительство прервали, возвели только один этаж, хотя по проекту их должно было быть два. Причина: масштабный пожар в 1811-м и война в 1812 году. Построили Гостиный только в 1813 году. Пришлось накрыть первый этаж крышей и оставить здание одноэтажным. Первый раз здание реконструировали через 15 лет, а второй раз — во второй половине XIX века. Тогда же замуровали арочные галереи.

Постройка. Из-за пожара и войны здание оставили одноэтажным. Фото: starkiev.com

За 100 лет: магазины и швеи

К концу XIX века Гостиный двор оставался знаковым торговым местом. В нем располагалось более 50 магазинов. Оставался он торговым комплексом и при советской власти. Во время Второй мировой войны здание пришло в упадок. После войны его отремонтировали. Тут работали гастрономы, галантерея, магазины культтоваров, находилась швейная мастерская. В середине 1950-х Гостиный двор снялся сразу в двух фильмах: "Мать" (экранизация произведения Максима Горького) и "Матрос Чижик" киевского режиссера Владимира Брауна. Для этих целей Гостиный немного подмарафетили, а на фасаде разместили старинные вывески.

1946 год. Постройку немного привели в порядок, а в 1950-х на ее фоне даже сняли два фильма. Фото: starkiev.com

Вторая жизнь: перестроили по старому проекту

В 1970-х годах здание Гостиного двора было в критическом архитектурном и техническом состоянии: выбитые окна, заваленные мусором помещения, частично обвалившееся крыша и облупившаяся штукатурка на стенах. После выполнения инженерно-геологических исследований грунтов и несущих конструкций выяснилось, что их состояние неудовлетворительное и частично аварийное. На основании этого власти приняли решение снести здание и провести масштабную реконструкцию, а иными словами — отстроить его с нуля. Решением президиума Совета министров УССР постройка была передана Госстрою УССР для дальнейшего восстановления ее в честь 1500-летия Киева. Возрождать Гостиный взялась известный столичный архитектор Валентина Шевченко. Благодаря ее усилиям также был отреставрирован фонтан "Самсон". Двухэтажное здание Гостиного возвели из кирпича на основе проекта, который предложил Луиджи Руска еще XIX веке. Работы были окончены в 80-х. Многие киевляне вспоминают, что даже в начале девяностых Гостиный выглядел как новый.

Запустение в 70-х. Выбитые окна и фасад в трещинах. Фото: starkiev.com

Возродили. Перестроили по проекту Руска. Фото: starkiev.com

2000-е: проект с куполом и ЧП

Новая эпопея с реконструкцией Гостиного началась в 2012 году. Работы взялась проводить ООО "Укрреставрация", которая получила здание в аренду еще в 1994 году. Представленный проект был грандиозным: металлическая крыша со стеклянным куполом, внешние стены цвета гранита, а внутренние залы цвета кофе с молоком с мраморным полом и светильниками на стенах под старину. После реконструкции тут должны были располагаться бутики, художественная галерея, проходить образовательные и культурные мероприятия. Еще до начала масштабных строительных работ в Гостином произошло грандиозное ЧП. В феврале 2013 года загорелся чердак здания, площадь возгорания составила 200 "квад­ратов". Огонь повредил конструктивные элементы кровли. Благо, обошлось без жертв.

До реконструкции. Так здание Гостиного выглядело в 2012 году. Фото: А. Яремчук

Выгорело 200 "квадратов". Фото: Facebook/С. Мельниченко

Внутри. Планировали места под бутики. Фото: pat-ukrrest.com.ua

Проект. Со стеклянной крышей и "гранитным" фасадом. Фото: pat-ukrrest.com.ua

Стоп работам и разрыв договора

В 2014 году активисты добились через суд отмены разрешения на перестройку здания, и работы по реконструкции, которые к тому моменту шли полным ходом, остановили. Решение суда фактически оставило постройку прямо посреди проведения процесса — с голыми стенами. За два года тут успели только демонтировать крышу здания, усилить фундамент и частично стены. Через год Фонд Госимущества (ФГИ), балансодержатель Гостиного, все же решил разорвать договор аренды с "Укрреставрацией", после чего начались судебные тяжбы. Для спасения постройки активисты даже начали собирать средства на ее консервацию, но арендатор запретил проводить какие-либо работы.

Реконструкция. За два года демонтировали крышу и частично стены. Фото: Г. Салай

Без консервации: заросли и огромные трещины

В 2016 году к битве за Гостиный подключилась и столичная прокуратура, подав иск в суд о возвращении здания в госсобственность. В тот же год ушла из жизни и автор проекта его реконструкции Валентина Шевченко, которая до последнего надеялась, что Гостиный восстановят в прежнем виде. Само же здание осталось зимой без консервации и какого-либо укрытия от осадков и морозов и к лету 2017 года выглядело более чем плачевно: кирпичные стены начали осыпаться, а постройка заросла травой и кустами. "Гостиный двор находится в аварийном состоянии", — сделали вывод в департаменте культуры КГГА, после того как пришли с инспекцией на объект вместе с активистами и сотрудниками НИИ судебных экспертиз, которые должны были оценить состояние памятника архитектуры. Во время этой ревизии в одном из помещений двора был обнаружен даже мини-спортзал с самодельными деревянными тренажерами, который обустроили для себя охранники здания.

Зимой. Старинное здание оставили без какого-либо накрытия. Фото: Г. Салай

Стены пошли трещинами. Фото: Г. Салай

Бант и гирлянды не помогли

Договор аренды между "Укрреставрацией" (здание было отдано в аренду до 2019 года) и ФГИ расторгли только в феврале прошлого года, а в марте здание по решению Апелляционного хозяйственного суда было возвращено в госсобственность.

Сегодня дом выглядит уныло: огромные трещины на фасаде, покосившийся стройзабор. Не помогло даже праздничное новогоднее убранство на фасаде: огромный красный бант и гирлянды. В мэрии "Сегодня" заверили, что делают все возможное, чтобы забрать Гостиный в коммунальную собственность. В 2017 году соответствующее решение было поддержано депутатами Киеврады на сессии. По словам депутата Киеврады и автора проекта решения о передаче Гостиного в коммунальную собственность Виктории Мухи, городская власть обратилась к правительству и уже готов проект распоряжения Кабмина о передачи здания городу.

"Есть позиция мэра — Гостиный двор должен быть в собственности города. Сейчас процедура регистрации права собственности на здание Гостиного двора за государством на завершающем этапе. Выписку из Госреестра рассчитываем получить уже на днях. После этого его можно будет передавать городу", — объясняет Виктория Муха.

Что же касается нынешнего состояния постройки, то город намерен провести первоочередные противоаварийные и реставрационные работы. Концепция же использования Гостиного двора будет утверждаться Киеврадой с учетом предложений от общественности.

"Сейчас одним из предложений было создание в его помещении музея истории города Киева. О стоимости реставрационных работ можно говорить, когда здание будет передано в коммсобственность и город сможет провести соответствующие экспертизы. Верю, что средства в бюджете на соответствующие работы найдутся", — заверила депутат.

К праздникам. Здание украсили красным бантом и гирляндами. Фото: Г. Салай

Вы сейчас просматриваете новость " Гостиному двору стукнуло 200 лет: история здания и его реставрации". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Ирина Гинжул Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...