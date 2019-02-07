Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами
Громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 9 и 10 марта
В этом году провожать зиму будем еще веселее! На ВДНГ традиционно устроят "Запальну Масляну", где будет множество развлечений, самые вкусные блины в городе с разнообразными начинками, а также – крутой концерт при участии украинских звезд! 9 и 10 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1, будет атмосферно и весело.
К празднику аллеи ВДНГ украсят разноцветными лентами, обустроят тематические фотозоны и соломенные лабиринты для детей. На входе будет работать праздничная ярмарка, а на центральной площади разместят пятиметровое чучело зимы. Кроме этого гостей будут развлекать ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах, народные коллективы, а каждый желающий сможет принять участие в развлечениях: перетягивании канатов, боях мешками или попробовать себя в ковке счастливых подков.
Главным событием станет концерт при участии украинских звезд, который совместно с радио "Пятница" на ВДНГ проведут 9 и 10 марта. Среди главных имен:
"Олег Винник в юбке", талантливая красавица Ирина Федишин;
"Мама Года – 2017" по версии "Viva! Самые красивые" – Alyosha;
Самый известный бойсбенд Украины AVIATOR;
Зажигательная блондинка Солоха;
Проект фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко – "Пающие Трусы";
Черное золото Украины – Петя Черный;
Избалованные Гали отечественного шоу-бизнеса – группа SELFY;
Шоумен и певец Артур Боссо;
Заслуженный артист Украины Михаил Грицкан и Заслуженная певица Украины Татьяна Пискарева.
Также на территории Экспоцентра продолжат работать главные активности "Зимової Країни на ВДНГ". Среди них: романтический каток под открытым небом, драйвовые тюбингов горки, волшебная выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек, уличные экстремальные аттракционы и многое другое.
"Запальна Масляна на ВДНГ" – традиционные выходные с семьей!
ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Вход свободный
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