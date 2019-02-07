Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Куда пойти

Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами

Актуально
Сегодня, 12:31

Громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 9 и 10 марта

Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c08/9f5/5c5c089f5652e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c08/9f5/5c5c089f5652e.png Куда пойти Громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 9 и 10 марта

В этом году провожать зиму будем еще веселее! На ВДНГ традиционно устроят "Запальну Масляну", где будет множество развлечений, самые вкусные блины в городе с разнообразными начинками, а также – крутой концерт при участии украинских звезд! 9 и 10 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1, будет атмосферно и весело.

К празднику аллеи ВДНГ украсят разноцветными лентами, обустроят тематические фотозоны и соломенные лабиринты для детей. На входе будет работать праздничная ярмарка, а на центральной площади разместят пятиметровое чучело зимы. Кроме этого гостей будут развлекать ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах, народные коллективы, а каждый желающий сможет принять участие в развлечениях: перетягивании канатов, боях мешками или попробовать себя в ковке счастливых подков.

Главным событием станет концерт при участии украинских звезд, который совместно с радио "Пятница" на ВДНГ проведут 9 и 10 марта. Среди главных имен:

  • "Олег Винник в юбке", талантливая красавица Ирина Федишин;

  • "Мама Года – 2017" по версии "Viva! Самые красивые" – Alyosha;

  • Самый известный бойсбенд Украины AVIATOR;

  • Зажигательная блондинка Солоха;

  • Проект фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко – "Пающие Трусы";

  • Черное золото Украины – Петя Черный;

  • Избалованные Гали отечественного шоу-бизнеса – группа SELFY;

  • Шоумен и певец Артур Боссо;

  • Заслуженный артист Украины Михаил Грицкан и Заслуженная певица Украины Татьяна Пискарева.

Также на территории Экспоцентра продолжат работать главные активности "Зимової Країни на ВДНГ". Среди них: романтический каток под открытым небом, драйвовые тюбингов горки, волшебная выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек, уличные экстремальные аттракционы и многое другое.

"Запальна Масляна на ВДНГ" – традиционные выходные с семьей!

ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Вход свободный

Мероприятие в Facebook

vdng.ua

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Экспоцентр Украины, вднг, Зимова Країна на ВДНГ, Запальна Масляна на ВДНГ

Вы сейчас просматриваете новость " Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной