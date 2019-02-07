Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами

Громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 9 и 10 марта

Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c08/9f5/5c5c089f5652e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c08/9f5/5c5c089f5652e.png 2019-02-07T12:31:00+02:00 Куда пойти Громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 9 и 10 марта

В этом году провожать зиму будем еще веселее! На ВДНГ традиционно устроят "Запальну Масляну", где будет множество развлечений, самые вкусные блины в городе с разнообразными начинками, а также – крутой концерт при участии украинских звезд! 9 и 10 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1, будет атмосферно и весело.

К празднику аллеи ВДНГ украсят разноцветными лентами, обустроят тематические фотозоны и соломенные лабиринты для детей. На входе будет работать праздничная ярмарка, а на центральной площади разместят пятиметровое чучело зимы. Кроме этого гостей будут развлекать ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах, народные коллективы, а каждый желающий сможет принять участие в развлечениях: перетягивании канатов, боях мешками или попробовать себя в ковке счастливых подков.















Главным событием станет концерт при участии украинских звезд, который совместно с радио "Пятница" на ВДНГ проведут 9 и 10 марта. Среди главных имен:

"Олег Винник в юбке", талантливая красавица Ирина Федишин ;

"Мама Года – 2017" по версии "Viva! Самые красивые" – Alyosha ;

Самый известный бойсбенд Украины AVIATOR ;

Зажигательная блондинка Солоха ;

Проект фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко – "Пающие Трусы" ;

Черное золото Украины – Петя Черный ;

Избалованные Гали отечественного шоу-бизнеса – группа SELFY ;

Шоумен и певец Артур Боссо ;

Заслуженный артист Украины Михаил Грицкан и Заслуженная певица Украины Татьяна Пискарева.

Также на территории Экспоцентра продолжат работать главные активности "Зимової Країни на ВДНГ". Среди них: романтический каток под открытым небом, драйвовые тюбингов горки, волшебная выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек, уличные экстремальные аттракционы и многое другое.

"Запальна Масляна на ВДНГ" – традиционные выходные с семьей!

ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Вход свободный

Мероприятие в Facebook

vdng.ua

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ирина Федишин, Alyosha, группа Aviator и Петя Черный отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...