Масленица в Киеве: едим блинчики и сжигаем чучело

Зовут участвовать в конкурсах и народных забавах, а также на концерты

Фото: Александр Яремчук

Масленица в Киеве: едим блинчики и сжигаем чучело Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/103/a96/5c8103a96ba0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/103/a96/5c8103a96ba0d.jpg 2019-03-07T12:45:00+02:00 Куда пойти Зовут участвовать в конкурсах и народных забавах, а также на концерты

В выходные, 9—10 марта в разных районах столицы пройдет празднование Масленицы. "Сегодня" рассказывают, где можно незабываемо и весело попрощаться с зимой.

Масленица в Пирогово

В Нацмузее народной архитектуры и быта в Пирогово (ул. Академика Тронько) в течение двух дней будут выступать фольклорные коллективы из разных регионов Украины. Они не только споют песни, но и воссоздадут древние обряды. А вечером в музее будут сжигать "Кострубатого деда". Начало праздника в субботу и воскресенье в 13:00. Входной билет для взрослых — 50 грн.

Масленица в Феофании

В парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева, 32) взрослых и детей ждут веселые развлечения, бои на мешках, перетягивание каната, танцы и хороводы вокруг костра. "10 марта в 15:00 под открытым небом состоится концерт Киевского академического театра "Берегиня". В 17:00 будет традиционное сожжение чучела Масленицы, хороводы и танцы", — сообщили организаторы. Вход в парк — 30 грн, для школьников и студентов 10 грн, дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно.

Масленица на ВДНХ

Шумно отпразднуют Масленицу 9 и 10 марта на ВДНХ (просп. Академика Глушкова, 1). Здесь гости смогут отведать блинчики с десятками разнообразных начинок, поучаствовать в играх и конкурсах, послушать концерт украинских звезд.

"В этом году территория будет украшена в народном стиле: аллеи декорируют разноцветными лентами, на них установят тематические фотозоны и соломенные лабиринты для детей. На центральной площади разместим пятиметровое чучело зимы", — рассказали организаторы.

Обещают и зажигательную народную забаву "Ледяной столб": каждый сможет попытать счастья, добраться до самого верха и достать подарок. Вход свободный.

Масленица в Мариинском парке

В Мариинском парке 10 марта состоятся мастер-классы по приготовлению блинов, которые проведет победительница кулинарного телешоу Асмик Гаспарян. Как сообщают в Печерской РГА, Масленицу начнут отмечать в 12:00 возле "Ракушки". Также будет концерт, обрядовые игры и конкурсы.

Масленица в парках Киева

Голосеевская РГА приглашает встречать весну в парк им. Рыльского в воскресенье в 13:00, а Святошинская — 9 марта в парк "Интернациональный". 10 марта с 11:00 до 14:00 семейный праздник состоится и в Гидропарке на Долобецком острове (за Венецианским мостом): обещают фестиваль блинов, развлечения на спортивных и этноплощадках.

Масленица в парке "Киевская Русь"

С 8 по 10 марта в Древнем Киеве гостей ждет возможность попасть во времена зарождения данного праздника. Начнется программа с торжественной встречи Великого Киевского князя Владимира и его свиты. Как и тысячу лет назад, во время церемонии всех будут угощать блинами, бубликами и другими лакомствами.

Главным театрализованным действом на Масленицу станет спектакль на древнеславянской языке – "Масленичный вертеп", в ходе которого будет задействован конно-трюковой театр.

9 и 10 марта дважды в день будет проходить главный обряд Масленицы – сжигание крупнейшего в Украине чучела. Всех гостей пригласят к дружескому хороводу вокруг него.

В программе также выступления народных коллективов, традиционный обряд "Колодий", масленичный столб с призами, славянские забавы, зажигательные хороводы, интересные конкурсы и игры. Гости Древнего Киева смогут полакомиться главным блюдом Масленицы – румяными блинами с разнообразными начинками, а также варениками и другими блюдами украинской современной и средневековой кухни.

Вечером гостей ждет уникальное действо – стрельба из настоящего требушет горящими ядрами и традиционное вечернее сжигания чучела, а в субботу – еще и яркая ночная огненное шоу.

Напомним, Масленица – это неделя перед Великим постом. В этот период необходимо отказаться от мяса и налегать на рыбу и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. Ранее мы вспоминали, как Масленицу или Масницу отмечали наши предки в Украине.

Читайте в статье "Сегодня" о самых интересных традициях, обычаях Масленицы-2019, а также о рецептах блинов, главных правилах и запретах праздника. Кроме этого, мы подготовили для вас набор лучших поздравлений в прозе и стихах с Масленицей-2019.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.