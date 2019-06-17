Пляжи Киева: спасатели есть не везде, а на Венеции стали торговать пивом

На столичных пляжах – наплыв отдыхающих и в будни, и на выходных

В Киеве – разгар пляжного сезона. Популярные зоны отдыха на берегах Днепра напоминают южные курорты: понежится на солнце в песке у воды выбираются сотни горожан. На столичных пляжах – довольно многолюдно как в будние, так и в выходные дни. Журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Центральный пляж на Трухановом: чистый песок и отдых без присмотра спасателей

На пляже, который располагается в центре города в пешей доступности от метро "Почтовая площадь", с самого утра довольно много людей. Здесь хватает деревьев, чтобы спрятаться в тени от палящего солнца, и довольно чистый песок.

Между тем, на нем нет ни вышек спасателей, ни самих лайфгардов. Спасательная станция, которая находится под мостом, оказалась закрытой: единственный признак ее "обитаемости" – приоткрытое для проветривания окно. Также нет никакой информации о температуре и состоянии воды, так что плавать отправляемся на свой страх и риск.

























Не удалось найти и пляжный душ. Однако питьевых фонтанчиков здесь в достатке, некоторые можно найти прямо посреди пляжа. На аллее, которая начинается от Пешеходного моста, можно купить воду и снеки, также в продаже есть пиво.

Детский пляж на Гидропарке: "в гостях у бабушки"

Один из самых камерных коммунальных пляжей города по-прежнему популярен у бабушек, которые приходят отдыхать сюда с внуками: для малышей здесь – небольшая глубина для купания и пологий вход в воду, а для киевлян постарше – стационарный навес, под которым можно спрятаться от жары и отдохнуть на шезлонге. По песку к воде проложена специальная дорожка, а за порядком с вышки присматривает женщина-спасатель.

























В целом, пляж выглядит очень ухоженным и уютным. Здание администрации и медпункта утопает в цветах и зелени, а пляжный душ, хоть и не нов – но чистый и исправный. Кстати, территория "Детского" ограждена и здесь есть урны для сортировки мусора.

Пляж "Венеция" на Гидропарке: кальяны и пустые вышки

В прошлом году пляж открыли после масштабной реконструкции. Тогда сюда завезли чистый песок, установили новые кабины для переодевания и открытие душевые. Также здесь появились туалеты для маломобильных людей и небольшие киоски, в которых можно было купить воду и печенье. Вдоль побережья установили несколько пунктов для дежурства спасателей и белых вышек, с которых лайфгарды наблюдали за купающимися, а над песком развевались красно-желтые флаги, оповещающие о зоне обзора с пункта дежурства.







































В этом году флагов нет, пустуют и вышки с "будочками" – они закрыты. Один из пунктов оказался открытым, однако там оказались лишь пляжники с пивом и семечками. Кстати, в этом сезоне хмельной напиток можно купить непосредственно на территории пляжа: отныне рядом с киосками, которые выдержаны в едином стиле пляжа, работает белая "наливайка". Рядом с ней работает пляжная кальянная. На пляже можно взять в прокат шезлонг, "цена вопроса" – 70 гривен за весь день.

Также мы заметили молодых людей, которые плавали по Днепру на желтых "серфах" спасателей. Они были без привычной красной формы и… периодически падали в воду со своих плавсредств. В целом, ребята веселились на воде, как и обычные пляжники, не обращая внимание на мальчишек, которые то и дело прыгали в воду с Венецианского моста.

Мы спросили у подростков, не прогоняют ли их с моста спасатели, ведь такие прыжки – забава небезопасная.

"Здесь иногда плавает спасатель на лодке, но редко. Ему все равно. В прошлом году к нам подходил один, но ему потом надоело и он уволился", – рассказали "Сегодня" юные любители острых ощущений.

Напомним, специалисты КП "Плесо" подготовили в этом году 14 пляжей, где можно будет купаться. Восемь из них претендуют на международную награду "Голубой флаг" (сертификат выдается за высокие стандарты качества воды и безопасности отдыха). Для сравнения, в 2017 году "Голубой флаг" получили только три столичных пляжа, а в 2018 году их было уже семь. На всех официальных пляжах установлены кабинки для переодевания, есть туалеты, чистят песок, проводят дератизацию, обработку против комаров и клещей, контролируют качество воды и грунта, а также обязательно дежурят медики и спасатели.

Отметим, что в 2019 году в городе открылся новый официальный пляж – "Троещина", который ранее был зоной отдыха. Кстати, мест, где можно будет позагорать у воды, также станет больше – к лету планируют открыть 18 локаций. "Сегодня" узнали, где этим летом в Киеве можно будет купаться и отдыхать возле воды, и как эти места готовят к прибытию отдыхающих.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

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