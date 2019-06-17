Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Куда пойти

Пляжи Киева: спасатели есть не везде, а на Венеции стали торговать пивом

17 июня, 09:13

На столичных пляжах – наплыв отдыхающих и в будни, и на выходных

В Киеве – разгар пляжного сезона. Популярные зоны отдыха на берегах Днепра напоминают южные курорты: понежится на солнце в песке у воды выбираются сотни горожан. На столичных пляжах – довольно многолюдно как в будние, так и в выходные дни. Журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Центральный пляж на Трухановом: чистый песок и отдых без присмотра спасателей

На пляже, который располагается в центре города в пешей доступности от метро "Почтовая площадь", с самого утра довольно много людей. Здесь хватает деревьев, чтобы спрятаться в тени от палящего солнца, и довольно чистый песок.

Между тем, на нем нет ни вышек спасателей, ни самих лайфгардов. Спасательная станция, которая находится под мостом, оказалась закрытой: единственный признак ее "обитаемости" – приоткрытое для проветривания окно. Также нет никакой информации о температуре и состоянии воды, так что плавать отправляемся на свой страх и риск.

Не удалось найти и пляжный душ. Однако питьевых фонтанчиков здесь в достатке, некоторые можно найти прямо посреди пляжа. На аллее, которая начинается от Пешеходного моста, можно купить воду и снеки, также в продаже есть пиво.

Детский пляж на Гидропарке: "в гостях у бабушки"

Один из самых камерных коммунальных пляжей города по-прежнему популярен у бабушек, которые приходят отдыхать сюда с внуками: для малышей здесь – небольшая глубина для купания и пологий вход в воду, а для киевлян постарше – стационарный навес, под которым можно спрятаться от жары и отдохнуть на шезлонге. По песку к воде проложена специальная дорожка, а за порядком с вышки присматривает женщина-спасатель.

В целом, пляж выглядит очень ухоженным и уютным. Здание администрации и медпункта утопает в цветах и зелени, а пляжный душ, хоть и не нов – но чистый и исправный. Кстати, территория "Детского" ограждена и здесь есть урны для сортировки мусора.

Пляж "Венеция" на Гидропарке: кальяны и пустые вышки

В прошлом году пляж открыли после масштабной реконструкции. Тогда сюда завезли чистый песок, установили новые кабины для переодевания и открытие душевые. Также здесь появились туалеты для маломобильных людей и небольшие киоски, в которых можно было купить воду и печенье. Вдоль побережья установили несколько пунктов для дежурства спасателей и белых вышек, с которых лайфгарды наблюдали за купающимися, а над песком развевались красно-желтые флаги, оповещающие о зоне обзора с пункта дежурства.

В этом году флагов нет, пустуют и вышки с "будочками" – они закрыты. Один из пунктов оказался открытым, однако там оказались лишь пляжники с пивом и семечками. Кстати, в этом сезоне хмельной напиток можно купить непосредственно на территории пляжа: отныне рядом с киосками, которые выдержаны в едином стиле пляжа, работает белая "наливайка". Рядом с ней работает пляжная кальянная. На пляже можно взять в прокат шезлонг, "цена вопроса" – 70 гривен за весь день.

Также мы заметили молодых людей, которые плавали по Днепру на желтых "серфах" спасателей. Они были без привычной красной формы и… периодически падали в воду со своих плавсредств. В целом, ребята веселились на воде, как и обычные пляжники, не обращая внимание на мальчишек, которые то и дело прыгали в воду с Венецианского моста.

Мы спросили у подростков, не прогоняют ли их с моста спасатели, ведь такие прыжки – забава небезопасная.

"Здесь иногда плавает спасатель на лодке, но редко. Ему все равно. В прошлом году к нам подходил один, но ему потом надоело и он уволился", – рассказали "Сегодня" юные любители острых ощущений.

Напомним, специалисты КП "Плесо" подготовили в этом году 14 пляжей, где можно будет купаться. Восемь из них претендуют на международную награду "Голубой флаг" (сертификат выдается за высокие стандарты качества воды и безопасности отдыха). Для сравнения, в 2017 году "Голубой флаг" получили только три столичных пляжа, а в 2018 году их было уже семь. На всех официальных пляжах установлены кабинки для переодевания, есть туалеты, чистят песок, проводят дератизацию, обработку против комаров и клещей, контролируют качество воды и грунта, а также обязательно дежурят медики и спасатели.

Отметим, что в 2019 году в городе открылся новый официальный пляж – "Троещина", который ранее был зоной отдыха. Кстати, мест, где можно будет позагорать у воды, также станет больше – к лету планируют открыть 18 локаций. "Сегодня" узнали, где этим летом в Киеве можно будет купаться и отдыхать возле воды, и как эти места готовят к прибытию отдыхающих.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, пляж, гидропарк, труханов остров

Вы сейчас просматриваете новость " Пляжи Киева: спасатели есть не везде, а на Венеции стали торговать пивом". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие пляжи в Украине: появился новый рейтинг

12 июня, 14:22

Программа Blue Flag отметила 16 украинских пляжей из четырех областей

Планы на лето на пляжах Киева: новая зона отдыха на Троещине и детский лагерь на Трухановом

21 мая, 10:33

Специалисты предприятия подготовили в этом году 14 пляжей, где можно будет купаться

В Киеве назвали лучшие пляжи для купания и отдыха

15 мая, 15:25

Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах прогреется до +17 градусов

Пляжи Киева: где можно будет купаться этим летом

15 мая, 08:18

Мы узнали, как коммунальщики готовят зоны отдыха к лету

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 фраз манипуляторов, которые сводят с ума

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Великобритания 94: Чёрный флаг

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

10 жизненных советов от вашего… кота

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь