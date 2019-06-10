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Продуктовые ярмарки в Киеве: где будут продавать недорогие овощи и фрукты с 11 по 16 июня

10 июня, 19:49

Торги пройдут во всех районах столицы

Фото: Богдан Россинский

В Киеве на этой неделе во всех районах города пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить недорогие продукты. 

Расписание продуктовых ярмарок в Киеве

11 июня (вторник):

  • в Голосеевском районе – просп. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А;
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая
  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

12 июня (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции м. Осокорки), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

13 июня (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

14 июня (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 72;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера)

15 июня (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого, пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая, ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)
  • в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка), ул. Светлицкого, 33.
  • в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака).

16 июня (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

Напомним, что продукты питания и безалкогольные напитки в апреле 2019 года подорожали в Украине на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Рост цен на безалкогольные напитки составил 5,2%, а на продукты – 7,7%.

При этом в апреле 2019 года рост потребительских цен в Украине составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Овощи "борщевого набора" в Украине уже бьют ценовые рекорды. "Сегодня" узнавали, сколько сейчас просят за капусту, свеклу и лук:


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Тег продукты, Киев, еда, ярмарка

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