Самое громкое театральное событие зимы: спектакль "Толик-молочник" готовят в Киеве

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Самое громкое театральное событие этой зимы. Спектакль "Толик-молочник" готовят в Киеве. Звездная команда актеров во главе с ирландским режиссером Оуэном Линдси представят новую версию рассказов еврейского классика Шолом-Алейхема. Любовь, мистика и юмор – будет все.

Несколько минут перед выходом на сцену. Ведущий ток шоу – "Говорит Украина" Алексей Суханов снова и снова вживается в роль. В спектакле "Толик-молочник" он играет главного героя.

События происходят в 1986-м в дачном поселке Киевской области. Спасаясь от чернобыльской катастрофы, герои осознают свои корни и учатся воспринимать себя украинцами и евреями.

"Толик – это обычный советский человек, которого лишили своих корней, попытались сделать все, чтобы он забыл вообще о том, кто он, какого он происхождения, кто его родители, кто родственники. Более того,ему удалось пережить и Бабий Яр, и уничтожение своего народа на территории Советского Союза", – рассказывает Алексей Суханов, исполнитель главной роли, ведущий ток-шоу "Говорит Украина".

Остап и Дмитрий Ступки, Руслана Писанка и Дарья Волга – звездный состав спектакля. Будут и новые лица. Как актер дебютирует политик Борислав Береза. В пьесе украинскую и еврейскую семьи объединяет общая история. От Бабьего Яра до Чернобыля.

"Эта трагикомедия очень глубокая и бывают моменты на репетиции, когда мы плачем, потому что наше время вовсе не предполагает столь открытых чувств, сложных вопросов о любви, своей национальности, патриотизме, который не в веночках", – говорит Ирина Вратарева, продюсер спектакля.

В спектакль продюсеры пригласили ирландского режиссера Оуэна Линдси. Об истории молочника Тевье он узнал, учась в университете в Новой Зеландии. Тогда увидел запись спектакля "Тевье Тевель" с Богданом Ступкой. Роль Тевье непревзойденный актер играл 30-ть лет.

"Это первый мой опыт работы в Украине. Игра западных актеров и украинских очень отличается. Здесь актеры значительно экспрессивнее и более точно воспринимают текст. Обычно на западе любят более сдержанный стиль игры", – делится Оуэн Линдси, режиссер спектакля.

Канал "Украина – генеральный информационный партнер спектакля. А премьера состоится восьмого декабря в столичном Октябрьском дворце. Не пропустите.

Ранее мы писали о том, что в столице состоится множество концертов, спектаклей и выступлений. Поэтому если вы не знаете, куда пойти в ноябре в Киеве, то наша афиша мероприятий вам пригодится.

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