ТРЦ Retroville в Киеве открылся в полном формате: самые известные бренды, огромный фуд-корт, скидки и развлечения

Новые бренды в ТРЦ Retroville будут открываться каждый день на протяжении всего месяца

В субботу, 1 августа 2020 года, состоялось полное открытие одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице ТРЦ Retroville, общей площадью 120 334 кв. м. Судя по количеству покупателей этого события ждали многие – всего за один день ТРЦ посетили более 30 тысяч человек.

/ Фото: Pixabay

С первых минут работы ТРЦ гостей ждало море развлечений и приятных сюрпризов. На парковке, рассчитанной на 3245 паркомест, посетителей встречали акробаты на ходулях в красочных костюмах, создавая хорошее настроение для шопинга. Программа открытия была насыщенной и одинаково интересной как для взрослых, так и для детей, включающая выступления кавер-групп на сцене, диджей-сеты, яркие фотозоны, конкурсы с подарками и ярмарки изделий ручной работы. Общий призовой фонд за месяц открытия составит около 1 млн грн.

Дополнили атмосферу праздника суперакции и скидки от известных любимых брендов, которые в субботу открыли двери своих магазинов для первых покупателей. В частности, на первом этаже открылись такие магазины как H&M (2436 кв. м), Intersport (1300 кв. м), Brocard (408 кв. м), Shket&Faina (881 кв. м), Colin’s (489 кв. м), Estro (231 кв. м), Intertop (457 кв. м), Алло (436 кв. м), а также Skechers, 4F, Respect, Samsung, Rieker, IQOS, Ecco, Wittchen, Jasmine, "Люксоптика", "Дом оптики", "Золотой Век", Pandora, Aurum, "Секунда", ДЕКА и другие. Скидками до 60% на товары для дома и уюта порадовали "Галереї Деко" (1364 кв. м) и JYSK (1306 кв. м).

Кроме того, на втором этаже начал работу самый большой магазин для творчества и обучения сети Librarium (700 кв. м), детские магазины "Дитячі Мрії" и Bartek, а также фуд-корт на 725 посадочных мест, включая McDonald's и KFC, Salateira, FS Ukraine, Gremio Grill, Master Burger, Lviv Croissants, Udgen Burger. На фуд-корте все создано для комфортного и приятного отдыха, ведь оформлены зоны в разной стилистике: Loft, Lounge, Eco, Green, детская зона.

Новые бренды в ТРЦ Retroville будут открываться каждый день на протяжении всего месяца. Например, в августе откроются SPORTMASTER, LC Waikiki, DeFacto, ВСІ.СВОЇ, Cropp, House, Sinsay, O'STIN, Intimissimi, Tezenis, Calzedonia, Walker, Stem, Oggi, Under Armor, Timberland, Yves Rocher и другие магазины. 13 августа первых посетителей примут Multiplex, а 15 августа – Sport Life. Откроются отдельные рестораны: первый ресторан корейского барбекю "Ким Кимчи", Menya Musashi, Loft Gastropub, "Евразия", Fish Fetish, а также грузинский ресторан. А уже до конца сентября откроются около 78% всех арендаторов.

Напомним, что открытие первой очереди ТРЦ Retroville состоялось 30 мая.

Справка о ТРЦ Retroville. ТРЦ Retroville – двухуровневый многофункциональный комплекс, который расположен в Киеве по адресу проспект Правды, 47. Среди преимуществ месторасположения комплекса необходимо отметить хорошую транспортную доступность. ТРЦ окружают четыре оживленные улицы – проспект Правды, проспект Гонгадзе, проспект Василия Порика и улица Ивана Выговского. При этом уже в ближайшее время, по заверениям городских властей, на Виноградаре появятся четыре станции метрополитена, две из которых будут находиться в непосредственной близости к торговому центру.

Общая площадь объекта (GBA) составляет 120 334 кв. м, среди которых 9450 кв. м занимает бизнес-центр класса "B", арендная площадь (GLA) – 86 283 кв. м.

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