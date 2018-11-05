Улыбки киевских малышей: Оленька не боится высоты и обожает самолеты

"Всем привет от нашей доченьки Ольги Карецкой! Ей почти два годика, рост — 85 см, вес — 11 кг. Оленька не боится высоты, покоряет самые большие детские площадки, очень смелая. Любит животных и птиц. Знает название 24 книг и просто в восторге, когда видит самолеты. Наша крошка очень общительная и обожает новые знакомства", — рассказывает нам папа девочки Всеволод.

Чтобы поделиться улыбкой малыша, присылайте на адрес a.maruschak@segodnya.ua фото ребенка до 3 лет, напишите его имя, фамилию, рост, вес и особенности характера.

Лучшие снимки будут опубликованы в газете "Сегодня".

Ранее мы писали о маленькой киевлянке Николь, которая любит помогать родителям и не боится никаких преград.

Напомним, абсолютный рекорд рождаемости за все годы независимости зафиксировали в роддоме Киева. Здесь родились уже 35,4 тысяч детей. Для сравнения, в 1992 году в столице появилось на свет 29 тысяч малышей.

В первой половине 2018 года самыми популярными женскими именами в столице стали София, Злата, Мария и Милана. Об этом рассказали в главном территориальном управлении юстиции в Киеве.



