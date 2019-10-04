В Киеве пройдет "Тбилисоба на Андреевском"

Фото: facebook.com/tbilisoba.kiev

В Киеве 5 и 6 октября уже восьмой год подряд пройдет фестиваль украинского-грузинской дружбы "Тбилисоба на Андреевском", сообщает КГГА.

Программа фестиваля включает три выставки: графика и фото Тамаза и Нанук Авалиани, проект детской культурной дипломатии и уличную фотовыставку работ Александра Винницкого. В литературной программе – встреча с автором книги "Грузинский роман" Хеленой Томасон, презентация книги "Зимнее море" Георгия Нахуцришвили.

Двухдневная концертная программа сочетает музыку и танцы двух народов, зрители увидят выступления ансамблей "Ибериэли" и "Иберия", услышат музыкальные сюрпризы от капеллы Ревуцкого и Киевского академического муниципального духового оркестра, театра украинского фольклора "Берегиня". Откроют концертную программу 5 октября специальные гости из Грузии – ансамбль "Fires of Georgia", хедлайнерами фестиваля является музыкальный коллектив "Тифлис" (Тбилиси), группы DUDU band и Ярра из Киева.

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Организаторы также обещают школу грузинских танцев для всех желающих, конкурсы и розыгрыши призов, мастер-классы по грузинской каллиграфии и артистический флешмоб. В этом году посетителей фестиваля традиционно ожидают выставка грузинских вин и квартал грузинской кухни. Особые участники фестиваля – производители сувениров и крафтовой продуктов и участники боевых действий в Донецкой и Луганской областях Veterano Service.

Главные локации фестиваля на Андреевском спуске – Музей-мастерская И. П. Кавалеридзе, дом № 15 (замок Ричарда Львиное сердце), бутик-отель "Воздвиженский", художественная галерея "Древний Киев" (№ 5/31). Главная сцена фестиваля расположена напротив театра "Колесо" и будет действовать выходные с 12:00 до 19:00. Вход – свободный.

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