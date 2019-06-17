Выходные в Киеве: куда пойти 17 июня

Где в канун сокращенной рабочей недели можно отдохнуть весело и с пользой

Поздравительные картинки: Троица 2019. Фото: bonnycards

В Киеве продолжаются длинные выходные. В понедельник, 17 июня, украинцы отдыхают в связи с праздников Троицы. На этот день в городе запланировано немало интересных мероприятий, на которые можно попасть без особого ущерба для кошелька. Сайт "Сегодня" собрал гид по наиболее интересным из них.

Выставка цветов "Цветочная Эллада" (Певческое поле, Лаврская, 33)

150 тысяч цветов использовали столичные дизайнеры-флористы, чтобы создать уникальные клумбы новой выставки на Певческом поле. На этот раз они посвящены Греции.

Кроме возможности полюбоваться цветочными композициями, гости ландшафтного парка на Печерске смогут сделать селфи на новом смотровой площадке, побывать с ребенком в парке аттракционов и купить растения и хендмейд на ярмарке.

Стоимость входных билетов: взрослый – 75 грн, детский – 25 грн. Малышам до 7 лет, многодетным семьям, пенсионерам, участникам АТО, инвалидам 1 и 2 группы и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный. Выставка работает до 20:00.

Фольк Фэшн (Все. свои, Десятинная, 12)

Народные мотивы и фольклор определены глобальным трендом в сфере моды, дизайна и лайфстайла на 2020 год.

"Нам очень близка эта идея, поэтому мы решили провести маркет Фольк Фэшн, где соберем 250 украинских брендов одежды, обуви и аксессуаров и сделаем акцент именно на "фольк", – рассказали организаторы большой ярмарки.

Здесь можно найти платья, туники и пончо, накидки, шарфы, традиционные блузки, фартуки, кимоно, делай и кафтаны – вещи, которые собраны со всех уголков мира, но сделаны украинскими дизайнерами.

Ярмарка работает до 21:00. Вход свободный.

Троица в Древнем Киеве (Парк "Киевская Русь, с. Копачев)

Свои традиции один из главных христианских праздников сохранил еще с древних дохристианских времен. Троицу называют зелеными или летними святками, которые длятся вплоть до праздника Купала.

В Княжестве "Киевская Русь" зеленые праздники отметят по древним традициям. Сразу за воротами вас встретят хлебом-солью, а также предложат взять зеленые травы для украшения города. На улице вы увидите большой воз, полный разных трав и цветов, из которых можно будет сплести себе венок. В древности венки выступали оберегами от злых сил и бед, на зеленые святки их надевали как женщины, так и мужчины.

А на большом ристалище Древнего Киева начнется праздничная программа, в которой гости Княжества смогут принять непосредственное участие. Так всех желающих пригласят сплести зеленый коридор из веточек березы, принять участие в обряде кумования, а потом позовут в большой дружный хоровод.

Театрализованная программа на праздники Троицы будет включать в себя и древние легенды, и конно-трюковые номера, и показательные рукопашные бои, и презентацию лошадей исторических пород из Княжеской Конюшни. Немало интересных игр и соревнований жители Древнего Киева подготовили для гостей. А на пляже Изумрудного озера каждый сможет отдохнуть и даже покупаться.

Вход на праздник – 200 грн для взрослых, 150 грн – для студентов и пенсионеров, 60 грн – для детей. Добраться до парка можно на маршрутках от метро "Выдубичи".

Троица. Зеленые праздники (Национальный музей народной архитектуры и быта, ул. Академика Тронько)

17 июня в Музее под открытым небом можно окунуться в вековые традиции украинского народа и почувствуете самобытную атмосферу быта наших предков.

В программе праздника – традиционные обряды, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, народные танцы и игры.

Вход на территорию музея: для взрослых – 50 грн, для школьников от 10 до 17 лет, студентов и пенсионеров – 30 грн, для детей от 7 до 10 лет – 15 грн.

Выставка Гамлета Зеньковского "Ничего лишнего" (M17 Contemporary Art Center, ул. Антоновича 102-104)

В понедельнык можно посетить интересную выставку, которые организаторы называют "искусством, которое мозолит глаза коммунальщикам".

Картины художника напоминают о самом главном – простых истинах, которые так легко потерять в водовороте брендов, фирм, статусов.

"Ничего лишнего – вот то, о чем я напоминаю себе много раз в день. Не так уж много вещей нужно для жизни: летишь с чемоданом на целый месяц в другую страну – и ничего, не умер без сервизов, штор, торшеров", – говорит автор.

Вход на выставку – бесплатный, она будет работать до 30 июня.

86 garage sale (Олеговская улица, 36)

В понедельник, 17 июня в 19:00, оргкомитет знаменитого фестиваля "86" устраивает гаражную распродажу вещей, которые появились у них за 5 лет.

"Приходи и выбери, какую частичку 86 ты заберешь с собой. Есть раритеты. В программе – каталоги, магниты, наклейки, постеры, значки, блокноты, футболки, румяна, зеркальца, знакомые лица, посиделки на крыше, напитки и сладости", – рассказали организаторы.

Вход – бесплатный.

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