Выходные в Киеве: куда пойти 22-23 июня

Киев порадует жителей и гостей яркими фестивалями и интересной велоэкскурсией

Недолгая рабочая неделя подходит к концу и в Киеве снова грядут выходные. В ближайший уикенд, 22 и 23 июня, в столице грядет немало интересных событий на открытом воздухе – фестивалей, ярких вечеринок, а также познавательная велоэкскурсия по Подолу. Сайт "Сегодня" собрал традиционную подборку мероприятий, которые пройдут в субботу и воскресенье. Некоторые из них можно посетить бесплатно.

Международный фестиваль конных боевых искусств "Скифы" (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

22 и 23 июня в Древний Киев съедутся лучшие конные лучники из Европы и Азии, чтобы посоревноваться в искусстве стрельбы из лука верхом на лошади. Гостей фестиваля "Скифы" ждет насыщенная программа: конно-трюковые выступления, соревнования в древних боевых искусствах и интерактивы с посетителями.

Ключевым событием фестиваля станет международный турнир конных лучников. Опытные спортсмены-виртуозы из разных стран будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников будут проходить в древнекиевском стиле: по кольцу в четыре мишени и по прямой в одну мишень за заезд. Также в субботу будет проводиться еще и "Ночной конный лучник".

Кульминацией фестивальной программы станет стрельба из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Велосипедная экскурсия "Cycle Tour & Party" (Подол)

В субботу, 22 июня, в Киеве пройдет первая городская велосипедная экскурсия, во время которой можно будет неспешно прокатиться по Подолу, узнать полезные лайфхаки по безопасности движения и посетить вечеринку в уютном дворике на Андреевском спуске.

Основная цель "покатушки" — познакомить велосипедистов с культурой slow travel на примере маленького путешествия и показать Киев с новой стороны. Также гостей летней вечеринки ожидает встреча с известным тревел-блогером, сценаристкой и экс-редактором проекта "Орел и Решка" Яной Метелкиной.

Стоимость участия – 150 гривен, если у вас нет своего велосипеда – его можно арендовать на месте старта за 250 гривен

Купить билеты можно по ссылке http://bit.ly/cycling_tour. В графе "комментарий" напишите: Cycle Tour & Party, а также заполните анкету, которая придет после оплаты. Для аренды велосипеда необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Tokyo Drift (Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1а)

22 и 23 июня пространство арт-завода превратится в маленький "филиал" Токио: здесь будет и необычная архитектура, и японские сладости, и сумасшедшее шоу, в котором команды будут соревноваться в скорости разбивания яиц и прочих странных дисциплинах. Также в программе – дрифт на японских машинах, аниме и концерт группы "Агонь".

Стоимость билетов – 200 грн. Начало работы локаций – 11:00.

Вечеринка "Евпатория" (Зеленый Театр, Парковая дорога, 2)

В субботу, 22 июня, гостей "зеленки" ждет яркая вечеринка у бассейна, превратив на одну ночь локацию в центре города в курортный "городок". Все в лучшем стиле пляжного отдыха в Украине: с музыкой как в шашлычных и караоке, песком в пляжных тапках и мороженным.

Стоимость входа – 100 грн.

День молодежи (Крещатик)

В воскресенье, 23 июня, в Киеве начнут отмечать день молодежи. На центральной улице столицы будут "фестивалить" с квестами, танцевальными мастер-классами и яркими зонами для селфи. А после ативностей можно отдохнуть с друзьями в зоне чилл-аута или на фут-корте.

Вход – бесплатный.

Ранее сообщалось, что в первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт MONATIK Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев, собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийский".

А в конце мая в столице состоялся концерт "Океана Эльзы".

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