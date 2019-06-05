Завтра состоится торжественное открытие первого в столице балканского ресторана

Организаторы приглашают посетителей и обещают интересную праздничную программу

Фото: facebook.

Завтра, 6 июня, в Киеве будет проходить торжественное и официальное открытие первого в столице семейного ресторана балканской кухни BalkanSky.

Организаторы приглашают посетителей и обещают интересную праздничную программу.

"Помимо невероятно вкусного меню и очень приятных цен на все наши блюда, мы собираемся удивлять своих посетителей балканским радушием и колоритом. В программе завтрашнего вечера выступление музыкального коллектива Балкан – джаз бэнда "Toporkestra", живая музыка в исполнении аккордиониста – Олега Микитюка и скрипача Владимира Литвина. Также всех гостей будут угощать изысканным греческим вином", - рассказали организаторы.

Кроме этого, торжественное мероприятие BalkanSky завтра планируют посетить дипломаты. Чрезвычайные и полномочные Послы балканских стран и сотрудники иностранных дипмиссий, аккредитованных в Украине.

"С одной стороны это большая часть для нас. А с другой – очень волнительно принимать таких высоких гостей. Надеемся, что наши блюда придутся им по вкусу и подарят приятные ассоциации, эмоции", - комментируют организаторы торжества.

Открытие состоится 6 июня в 19.00 по адресу: пр. Лобановского, 6. Бронь по телефону – 067-247-11-77

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