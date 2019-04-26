33 года Чернобыльской трагедии: Руслана устроила арт-перформанс в Чернобыле

Зрители и гости арт-перформанса собрались на площади возле "Трубящего ангела"

Руслана выступила в Чернобыле Фото: Master Management

В Чернобыле состоялся масштабный авторский проект певицы и Амбассадора Возобновляемой энергии в мире – Русланы. Арт-перформанс "Чорнобиль RE:start" посвящен годовщине крупнейшей техногенной катастрофы в мире – аварии на Чернобыльской АЭС, которая заставила мир усвоить этот трагический урок и дала мощный толчок для развития чистой энергии в мире.

"Чорнобиль RE:start" – это художественный взгляд на трагическую страницу не только нашей страны, но и всего мира, память и осознание последствий которой должны стать мотивацией для развития возобновляемой энергетики. Руслана возложила цветы у мемориала "Звезда Полынь" в знак благодарности ликвидаторам аварии. Кроме Русланы, в акции "Чорнобиль RE:start" приняли участие ведущие украинские деятели в отрасли чистой энергии.

Зрители и гости арт-перформанса собрались на площади возле "Трубящего ангела" – символического монумента, который означает две противоположные по своей сути вещи – надежду на лучшее и наказание за грехи. Присутствующие почтили память ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС минутой молчания. Арт-перформанс "Чорнобиль RE:start" начался на аллее брошенных сел, по обе стороны которого установлены 162 таблички из названий эвакуированных населенных пунктов – сел, что стали "призраками".

Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management Руслана показал арт-перфоманс в Чернобыле Фото: Master Management 1/13

Руслана появилась одетая в золотой плащ, который так символично напоминал солнечный свет и ветер, из которых производится современная чистая энергия. Певица направилась к солнечным часам. Неподалеку от Трубящего ангела, вокруг солнечных часов, выложенных свечами, собрались "тени" тех, чьи жизни унесла страшная Чернобыльская катастрофа.

В "сердце перформанса" был неповторимый голос Русланы. Подойдя к каждому человеку у круга, Руслана будто пережила его историю. А тени после прикосновения певицы постепенно начали исчезать, будто растворялись в сумерках бытия. На их место пришли "светлые" люди, которые олицетворяют новые поколения, что приняли ошибки своих предков и, выучив этот урок, двигаются дальше уже на новой энергии – чистой и светлой.

"Стоя сейчас здесь, я осознаю, что 33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла ужасная энергетическая и экологическая катастрофа. Все поняли, чего стоит нам эта энергия. Мы заплатили за нее такую цену, что просто не имеем права не сделать выводов. Мы знаем, что мир должен переходить на чистую энергию, что люди хотят жить в совершенно другом будущем. Каждый человек хочет быть чистым, жить на чистой планете, дать чистое будущее своим детям. Эта акция – это своеобразный призыв и поддержка тех мировых движений, которые активно распространяют чистую энергию среди людей. И это только начало!" – рассказала Руслана со сцены.

Символично, что сразу после арт-перформанса и общения с журналистами прямо из Чернобыля Руслана провела онлайн-включение с одним из лидеров движения Fridays for Future – Джеймсом Мейером (James Leon Meyer) – движения, которое объединило молодежь всего мира в борьбе с экологическими рисками, которые приводят к климатическим изменениям.

Напомним, 26 апреля первые лица государства вспомнили о трагедии на ЧАЭС.

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