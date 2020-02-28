Берлинале-2020: вокруг фильма Ильи Хржановского "Дау. Наташа" разгорелся новый скандал

Режиссера обвиняют в жестокости и манипулированием людьми

Показ фильма "Дау. Наташа" Ильи Хржановского на "Берлинале-2020" вызвал настоящую волну возмущения и критики. Режиссера обвинили в бесчеловечности.

Кадр из фильма "Дау.Наташа" Фото: YouTube

Фильм "Дау.Наташа" был включен в конкурсную программу кинофестиваля Берлинале, и немецкие СМИ еще задолго до премьеры выражали серьезные опасения по поводу всего проекта Ильи Хржановского.

Напомним, в Харькове построили специальный павильон, где воссоздали несколько советских улиц, физико-технический институт, где работал Ландау, а также столовую. Около 300 актеров жили в специально построенном павильоне, где все было максимально приближенно к условиям в СССР. В "Дау" входят 13 фильмов и сериалов разной продолжительности, а также различные конференции, концерты и выставки. Производство этого проекта длилось целых 13 лет, а съемки – три года.

Много сцен – довольно откровенные и жестокие, на что тут же отреагировали СМИ. В одной из публикаций taz есть публикация под рубрикой "#metoo на Берлинале", в которой обвиняется Хржановского в попытках манипулировать людьми.

Сам режиссер Илья Хржановский уже выступил по этому поводу. На пресс-конференции в Берлине он категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что те, кто участвовал в проекте, делали это "сознательно".

Напомним, ранее мы писали о фильме "Дау. Наташа".

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