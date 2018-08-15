Чебурашка, Матроскин и Меховой интернат: 5 книг, за которые мы любим Успенского

Ушел из жизни Эдуард Успенский, на книгах которого выросло не одно поколение детей

Эдуард Успенский. Фото: Альберт Труувяэрт

В возрасте 80-ти лет ушел из жизни известный российский писатель Эдуард Успенский, на добрых и смешных книжках которого выросли миллионы детей. Именно он создал зеленого добряка Крокодила Гену и его смешного товарища Чебурашку с огромными мохнатыми ушами, а также показал всем дорогу к деревушке Простоквашино, в которой дети беззаботно и счастливо живут в компании Пса и Кота. О самых интересных книгах писателя мы и расскажем.

"Крокодил Гена и его друзья"

В далеком 1966 году с этого персонажа началась творческая деятельность Успенского. А уже спустя три года история превратилась в мультик и вышла на экраны. Ее главные герои встретились случайно. Странный зверек с огромными ушами по кличке Чебурашка приехал в ящике с апельсинами из далекого тропического леса. А Крокодил Гена давно жил в городе, работал в зоопарке и по вечерам грустил, не имея друзей.

Однажды он решил написать объявление о поиске друга, на которое и откликнулся Чебурашка, ведь ему тоже было одиноко ночевать в телефонной будке. Затем к ним присоединилась девочка Галя и множество зверей, с которыми они начали строить Дом Дружбы. И все бы было хорошо, не появись однажды на их пути злая Шапокляк с ее крысой Лариской, изрядно потрепавшие всем нервы.

"Вниз по волшебной реке"

В этой удивительной истории объединены самые известные герои из множества сказок. Которые собрались вместе после того, как мальчик Митя Сидоров приехал в деревню к бабушке и дедушке на лето, а вместо этого попал в сказочное царство, власть в котором захватил Кощей Бессмертный. Теперь против деспота придется выступить всем неравнодушным, а возглавит движение сопротивления, конечно же, мальчик.

Чтобы по достоинству оценить эту книгу, нужно быть знакомым с базовыми сказочными героями. Но вы не подумайте, что все они там смешаны в кучу. И Кикимора, и Баба-Яга, и Лихо Одноглазое – все они появляются в нужный момент и в нужном месте.

"Дядя Федор, Пес и Кот"

Да-да, это те самые герои из Простоквашино, с которыми Успенский впервые познакомил детей в далеком 1974 году, положив начало целому циклу рассказов. Однажды мальчик Федя, которого родители зовут Дядей Федором за его самостоятельность, встречает на лестничной площадке голодного и бездомного кота Матроскина. Родители не хотят брать животное в дом, поэтому мальчик и его новый друг уезжают в деревню.

По дороге они встречают еще одного бродягу – пса Шарика, и уже втроем селятся в "ничейном" доме. А потом к ним приходит знакомится местный почтальон Печкин. Вот с тех пор и начинаются невероятные и очень смешные приключения друзей. Большинство из нас не раз смотрело мультфильмы про Простоквашино, но книжки гораздо смешнее и глубже.

"Гарантийные человечки"

Все знают, кто такие Фиксики (хоть это и большой-большой секрет), но мало кому известно, что в основу известного современного мультсериала легла именно эта сказочная повесть Эдуарда Успенского, также написанная в 1974 году. Гарантийных человечков поселяют во все без исключения приборы еще на заводе. До конца гарантийного срока они живут внутри духовки или телевизора и следят за их исправностью. Когда же срок истекает – возвращаются на завод, чтобы получить новое задание.

Однажды в одну из квартир привозят новый холодильник, "гарантийный" которого знакомится со своими коллегами из пылесоса, часов с кукушкой и радиоприемника. Вместе с людьми они отправляются на дачу, где их ждет немало сложностей. Дело в том, что против приезжих сразу ополчились местные мыши, которые взяли в плен одного их "гаранитийных" и посадили в клетку. В ответ те поймали мышей-разведчиков и угостили их сосисками, после чего все мыши решили, что с чужаками лучше дружить. Однако те освобдили ночью своего товарища и предпочли вернуться обратно в город.

"Меховой интернат"

Обычная девочка Люся сама училась в школе и даже подумать не могла, что ей придется взять на себя роль преподавателя. Но как-то летом на даче она встретила человекообразного барсука, представившегося директором местного интерната для зверей. Он рассказал, что им в Меховой интернат нужна учительница, и Люся согласилась учить зверей по выходным.

Девочка учила их всему, что знала сама, а ее ученики угощали ее экзотическими фруктами и делились своими секретами. Со временем к ним присоединилась Люсина одноклассница Кира. И все было хорошо до тех пор, пока об интернате не узнали другие люди, а один из браконьеров не попытался выкрасть ученика. И тогда зверям пришлось принять непростое, но необходимое решение, очень расстроившее Люсю.