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Что почитать в отпуске: лучшие книги для отдыха

"Сегодня" нашли несколько летных романов, которые можно почитать в отпуске

Елена Кузьмич
Сегодня, 09:36
Что почитать в отпуске
Что почитать в отпуске
Фото: Сегодня

Уже завтра начнется календарное лето, а с ним – и период отдыха и отпусков. Также эти три месяца это — замечательное время для прочтения летних романов. Поэтому читайте в нашем книжном обозрении о книгах, которые стоит прочитать в отпуске. Тем более, что эти книги — новинки их "Книжного Арсенала 2019". 

Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы

Рейчел Липпинкотт, "За пять шагов до любви"

лучшие книги для лета
лучшие книги для лета
Фото: Сегодня

Главной героине летнего романа Стелле предстоит операция по пересадке легких, это дает ей надежду на жизнь. У нее редкая болезнь — кистозный фиброз или муковисцидоз, который поражает легкие, не дает возможности даже обнимать людей и приближаться к ним ближе, чем на пять шагов, потому что обмен бактериями губителен для организма.

Дальше в ее жизни появляется Уилл, который, любя ее, может все разрушить. Эта очень романтичная и одновременно грустная история привлекает наше внимание к вопросу жизни больных редкими заболеваниями людей и заставляет нас вспоминать истории, когда двое, которым не суждено быть вместе, влюбились друг в друга. Экранизация дополнит впечатление от произведения. Она появится на экранах в конце мая 2019 года.

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Мэри Энн Шеффер, Энни Бэрроуз, "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток"

что почитать в отпуске женщине
что почитать в отпуске женщине
Фото: Сегодня

Перед нами — полный мрачной атмосферы послевоенный Лондон и один из британских островов, где единственной отдушиной от суровой реальности становится создание тайного общества, клуб, где будут собираться причудливые любители книг. В центре истории — молодая писательница Джулиет, которая стремится найти сюжет для новой и интересной книги, но писать об ужасах войны ей не хочется. На помощь ей приходит письмо с маленького острова книголюбов под прикрытием. Эта книга должна непременно пополнить ваш чек-лист "что почитать в отпуске", так, как это, милое, на первый взгляд произведение, займет место в вашем сердце. Для тех, кто любит экранизации фильмов, заметим, что за мотивами этой книжной истории уже снята одноименная лента.

Эрик-Эммануэль Шмитт, "Мадам Пилинськая и тайна Шопена"

что интересного почитать в отпуске
что интересного почитать в отпуске
Фото: Сегодня

Мы уже писали о жажде к музыке в одном из обзоров, а теперь есть еще другой книжно-музыкальный шедевр, который стоит прочитать на отдыхе. Эта история — автобиографическая. В ней автор, замаскированный в главном герое, ищет разгадку гения Фридерика Шопена, однако в его жизни появляется эксцентричная женщина. Также это произведение можно вполне справедливо назвать ликбезом с классической музыки, а секс — отличный способ найти в себе скрытые музыкальные таланты.

Эта книга понравится для летнего отдыха всем читателям, особенно тем, кто хочет научиться играть и писать.

Дорж Бату, "Франческа. Обладательница офицерского жетона"

лучшие книги для отдыха
лучшие книги для отдыха
Фото: Сегодня

Среди перечня летних книг, которые стоит почитать на отдыхе – триумфальное возвращение к украинскому читателю вспыльчивой Франчески, напарницы самого автора, украинского журналиста, который сейчас работает в Командном центре управления полетами НАСА. Эта легкая книга заставит вас задуматься над том, что же такое толерантность, дружба, и что означает работа в команде, ведь это не только профессионально выполнять свою работу, но подставлять коллеге плечо в нужный момент. Если вам после прочтения этой книги для отпуска захочется больше узнать о приключениях героев, то вы может подписаться на Facebook Доржа Бату, чтобы онлайн следить за любимыми прототипами персонажей.

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Кристиан Ге-Поликен, "Вес снега"

что почитать на отдыхе
что почитать на отдыхе
Фото: Сегодня

Среди книг, которые стоит почитать в отпуске, советуем выбрать книгу о ... снеге. Именно так, потому что она станет своеобразным глотком свежего воздуха среди душного лета. Главный герой оказывается запертым в горах среди снега, а почти каждый раздел начинается с описания снега. Все, что остается главному персонажу, – это ждать весны и рассказывать истории. Вместе с загадочным Маттиасом им предстоит бороться за жизнь, сохранение человеческого облика, надеяться на приход весны.

Напомним, что ранее мы писали о том, что предложить почитать ребенку на каникулах

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Источник: Сегодня
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