Дату проведения онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии Золота Дзиґа-2020 перенесли

Победителей назовут в прямом эфире 3 мая

Церемония награждения победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020" состоится 3 мая. Мероприятие, которое ранее планировалось на 28 апреля, перенесено из-за возможного продления срока карантина и изменения формата – в этом году церемония впервые пройдет в режиме онлайн-шоу с прямой трансляцией. Поэтому для церемонии, которую тысячи зрителей смогут посмотреть онлайн, было выбрано более удобное время – вечер выходного дня.

"В этом году церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа-2020" будет максимально открытой и доступной для каждого зрителя, для каждого киномана. Узнавать, кто в этом году стал лучшим в украинском кино, вся страна будет в онлайн-режиме. Мы готовим насыщенную интерактивную программу и убеждены, что следить за ходом церемонии вручения "украинского Оскара" будут все, кому небезразличен украинский кинематограф. Стать частью этого действа сможет каждый. К счастью, онлайн-возможности сегодня это нам позволяют ", – говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

"Золота Дзига" Фото: facebook.com/uafilmacademy

Подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" будет сообщено позже.

Напомним, номинанты Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" стали известны в конце марта. Также сейчас продолжается голосование за победителя в категории "Выбор зрителя". Проголосовать можно здесь.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться