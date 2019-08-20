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День Независимости: малоизвестные традиции Украины, которые вас удивят

Украинские традиции богатые и многогранные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Украинские традиции
Украинские традиции
Фото: Depositphotos

День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В этом году мы будем праздновать 28 лет независимости нашей страны. Однако традиции украинского народа берут свое начало еще с давних времен и даже существуют такие, о которых мало кто слышал.

Смотрите видео о том, что будет 24 августа в Украине:

Предлагаем вспомнить, украинские традиции, о которых мало кто знает.

Признание девушек

Как оказалось, что до 17 века украинские девушки могли первыми признаваться парням. О такой традиции вспоминал французский инженер и картограф Гийом Левассер де Боплан в своем "Описании Украины". Девушка приходила домой к парню, в которого была влюблена, и при всех его родных предлагала жениться. Отказать девушке считалось плохой приметой. Поэтому многие парни так прощались со своей холостяцкой жизнью.

Ворота не на месте

На Андрея парни часто имеют право делать пакости. Ранее ребята возле домов девушек запутывали дорогу нитками, ставили чучела. А чаще всего ( и эта традиция сохранилась до сих пор) снимали ворота и прятали их неподалеку. Например ворота находили на крыше дома.

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Яйцо показывает, где клад

В пасхальную ночь украинцы старались не спать так как считалось, кто уснет в эту ночь – весь год будет сонным. Поэтому часто не спали в эту ночь и верили, что в пасхальную ночь красное яйцо поможет найти... сокровище! Считалось, что яйцо, нагреваясь в руке, указывает на скрытый клад. 

Напугать топором дерево

В Сочельник или на Новый год хозяин дома пугал деревья! Для этого он брал топор и замахивался ним на дерево, которое плохо плодоносило. Однако не рубил его, а только пугал. Кто-то из членов семьи должен был вступиться за дерево и обвязать его соломенным перевеслом.

Сено на полу

На Рождественские праздники в дом заносили сено и стелили его на пол. Так по нему и ходили до третьего дня Рождества или рано утром на Новый год. После этого сено выносили и сжигали его на дороге, у ворот или в саду. Иногда через этот огонь прыгали. Считалось, что так можно изгнать злых духов.

Напомним, ранее мы сделали афишу мероприятий, куда пойти на День Независимости.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня".

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

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