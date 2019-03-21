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"Французская весна" в Украине: что посмотреть на фестивале

Фестиваль стартует 30 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
"Французская весна" в Украине
"Французская весна" в Украине
Фото: Getty Images

В Киеве и других украинских городах 30 марта стартует фестиваль "Французская весна". Что посмотреть в эти дни, куда пойти – смотрите в нашей подборке.

Открытие: спектакль "Садовница Мю и кинематика флюидов"

Открытие фестиваля пройдет 30 марта на Софиевской площади

Традиционно открытие фестиваля – самое яркое его событие. В этом году французы покажут в Киеве масштабный воздушно-цирковой перформанс с трогательным названием "Садовница Мю и кинематика флюидов". Сюжет спектакля сосредоточен вокруг фигуры огромного цветка, который открывается, как музыкальная шкатулка, и с которым взаимодействуют все герои истории. Это постановка французской труппы Trance Express, которая специализируется на уличных шоу. Обещают акробические трюки, визуальные эффекты и живую музыку.

Балет

Состоится 14 апреля в Национальной опере

Идея гала-концерта "Вечер франко-украинского балета" понятна из названия – на сцене объединятся лучшие французские и украинские танцовщицы. Солисты гала – премьер Парижской оперы Франсуа Алю и солистка Английского национального театра Екатерина Ханюкова, которые в прошлом году исполняли в Киеве "Пахиту" и "Шахерезаду". Их партнерами на сцене станут солисты Национальной и Парижской опер.

Музыка

Вечер джаза 3 апреля в Национальной Филармонии

"Французская весна" в Украине начнется с джаза. Трио Венсана Буржека – одного из самых интересных пианистов Франции, даст концерт в национальной Филармонии. Венсан закончил знаменитый нью-йорский музыкальный колледж Беркли, сделал успешную карьеру в США, стал призером премии Джанго Рейнхардта и номинантом на Victoires de la Musique Jazz. В Киеве он исполнит современный джаз вместе с контрабасистом Деррилом Холлом и Бенджамином Хэноком (ударные) вместе с Национальным духовым оркестром Украины.

Но это не все музыкальные события. В Харькове выступит популярный французский коллектив "Музыканты Лувра", который будет играть произведения Жана-Филиппа Рамо. Для тех, кто будет в Харькове, этот концерт – must visit: "Музыканты Лувра" были созданы в 1980-е годы в Париже как оркестр, который популяризирует барочную музыку и исполняет ее на редких исторических инструментах. Также в рамках фестиваля пройдут концерты пианиста Тьерри Майяра, ансамбля Alternance, струнного квартета Danos.

Кино

Традиционно в рамках Французской весны покажут лучшие новые французские фильмы. Кинопрограмма состоит из трех частей: фестиваль допремьерных показов, "долгая ночь короткого метра" и ретроспектива. Подробный гид по кинопрограмме можно будет прочест на Vogue.ua уже на следующей неделе.

Напомним, 15 марта в Брюсселе стартовал фестиваль украинской культуры "Украинская весна", который объединяет показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы "Dakh Daughters".

По материалам Vogue.ua

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Источник: Сегодня
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