Голливудский актер Том Круз позавтракал в Одессе и прилетел во Львов: видео

Актер прилетел на частном самолете для встречи с мэром Львова

Том Круз Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Круз, который ранее побывал в Одессе, уже прилетел во Львов. На запад Украины знаменитость добрался на собственном самолете Gulfstream 4, пишет Zaxid.net. Самолет актера приземлился во Львовском аэропорту в 13:45.

Том Круз собирается снимать в Украине – смотреть видео:

Том Круз прилетел во Львов для встречи с мэром города Андреем Садовым. Как сообщается, около 14:00 к городскому совету подъехал кортеж из 5 автомобилей, в одном из которых находился звезда Голливуда. Охрана Круза никого к нему не подпускала.

Том Круз зашел в мэрию через центральный вход, где его уже встречали мэр города Андрей Садовой вместе с супругой Екатериной Кит, а также глава ЛОГА Маркиян Мальский.

Андрей Садовой подарил Тому Крузу памятную монету имени Короля Данила, а также книгу Сергея Плохия. В свою очередь, актер оставил отзыв в книге почетных гостей: "Спасибо, что пригласили в ваш красивый город. Львов – красивый город, и здесь красивые люди, и красивая страна. Я вас люблю".

Напомним, Том Круз не анонсировал свой визит в Киев, как и Президент Украины Владимир Зеленский, по чьему приглашению актер и приехал в украинскую столицу. В свою очередь, пользователи сети встретили новость о Томе Крузе в киевском метро с юмором.

Читайте также, как Тома Круза в Киеве покатали на вертолете, показали мосты и бандуру.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.