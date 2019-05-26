"Книжный Арсенал 2019": ТОП интересных мероприятий последнего дня фестиваля

"Книжный Арсенал 2019" для своих посетителей в последний день фестиваля подготовил интересную программу

Фото: facebook.com/BookArsenal

26 мая завершится Международный фестиваль "Книжный Арсенал", однако его организаторы подготовили еще немало интересных и незаурядных мероприятий, которые стоит посетить.

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В 14:00 можно побывать на презентации антологии украинской кинокритики 20-х годов.

В 15:00 начнется презентация переиздания книги режиссера Леонида Кантера и историка Павла Солодько "С табуретом к океану".

Также в 15:00 можно посетить воркшоп фотографа и соучредителя фестиваля Odessa Photo days Екатерины Радченко "Как читать фотографию" по случаю выхода книги "Фотографии рассказывают".

Тематика фотографии продолжится в 17:00 на круглом столе "Ренессанс фотокниги".

Фото: facebook.com/BookArsenal

В 18:00 начнется музыкально-визуальный перформанс "Прибытие", который представляет команда научно-популярного журнала "Куншт".

Также в 18:00 осовремененная версия повести "Кайдашевая семья" от "Дикого театра" раскроет тему соседства — фокуса нынешнего "Книжного Арсенала".

В 20:00 – на музыкальной сцене фестиваля будут звучать произведения Игоря Стравинского, Джона Кейджа и Дердя Лигети.

20:00 – закрытие "Книжного Арсенала" и открытия Летней сцены. Концерт Heart Beat Brass Band.

А если этого окажется мало, то завершить последний день "Книжного Арсенала" можно живой традиционной украинской музыкой из экспедиций и архивов от US Orchestra у бара.

Напомним, что ранее мы писали о том, что предложить почитать ребенку на каникулах и о книгах для летнего отпуска от известного телеведущего.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.

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