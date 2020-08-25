"КороНация": китайский художник Ай Вэйвэй представил документальный фильм о реалиях изоляции в Ухане

Сотни часов материалов и истории сотен людей, переживших небывалый "локдаун"

Китайский современный художник и кинематографист Ай Вэйвэй снял документальный фильм "КороНация" (Coronation) о жизни в Ухане в период режима изоляции. Напомним, что в апреле после 11 недель карантина Китай открыл Ухань, где в декабре 2019 года был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.

Ай Вэйвэй создал фильм из сотен часов отснятых материалов, которые ему присылали его сотрудники и волонтеры из Уханя, поскольку сам художник живет в Европе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ай Вэйвэй представил трейлер фильма "КороНация" Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Документальная картина начинается с кадров, напоминающих жанр анти-утопию: пустые железнодорожные пути станции, на которой никого нет, город, запечатленный в серых оттенках.

Зрители увидят в фильме кадры, в которых запечатлены все особенности жизни того времени: события в больнице, построенной за рекордное количество дней, история пары, которая не может вернуться домой из-за проверки полицейскими, курьерская доставка продуктов тем, кто не может покидать свои дома, подготовка врача к очередной многочасовой смене. В одном из эпизодов также показано, как сын пытается добиться, чтобы ему отдали прах отца, а другой персонаж – обыкновенный строитель, который приехал на работу из другого города и теперь вынужден жить в рабочей машине, не имея возможности вернуться домой.

Картина может оказаться полезной не только зрителям, многие из которых до сих пор не знают, как же на самом деле обстояли дела во время "локдауна" в Ухане, но и будущим историкам.

Это уже второй фильм Ай Вэйвэя, который входит в список 24 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а также в список самых влиятельных персон мира искусства.

Фильм "КороНация" доступен к просмотру на Vimeo on Demand, а также Demand Alamo Drafthouse.

Напомним, что ранее съемочная группа нового фильма "Мир Юрского периода 3" заразилась коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться