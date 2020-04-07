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Победа над коронавирусом: после 11 недель карантина Китай открыл Ухань

7 апреля, 21:49

Станислав Кожемякин

Пекин освободил автомобильные подъезды к городу и разрешил работу железнодорожных вокзалов

Вслед за отменой ограничений на въезд и выезд из китайской провинции Хубэй власти КНР разрешили покинуть и центр региона – 11-миллионный город Ухань, ставший крупнейшим эпицентром коронавируса.

Как сообщили китайские СМИ, спустя 76 дней жесткой изоляции перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Кроме того, в городе заработали вокзалы – по подсчетам национального железнодорожного оператора КНР, на следующий день из города на поездах уедут порядка 55 тыс. человек, которые в большинстве работают за пределами Уханя.

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За последние две недели в Ухане было зарегистрировано два новых заражения коронавирусом, сообщают СМИ.

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Напомним, что предыдущие сутки стали на материковом Китае первыми с января, когда не было зафиксировано ни одной смерти в результате коронавируса. Но новые зараженные все же были – COVID-19 обнаружили у 32 человек, которые приехали из-за рубежа.

Больше о том, какими усилиями Пекин сумел подавить вспышку коронавирусной эпидемии, читайте в материале "Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус" на нашем сайте.

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