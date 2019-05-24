Куда пойти на "Книжном Арсенале": небанальные события третьего дня
Посетителей главного книжного события весны ждут выставки, музыка и разговоры о кулинарии
В Киеве продолжается "Книжный Арсенал". 24 мая 2019 года книголюбов ожидают не только книги-новинки, но и различные мероприятия.
Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы
Куда пойти на "Книжном Арсенале" 24 мая, читайте в нашей подборке.
В 15:00 состоится дискуссия "Ветеранская литература как общественное явление: государственная поддержка, социализация, противодействие гибридной агрессии".
В 16:00 известный украинский писатель Юрий Андрухович и другие литераторы расскажут о "Писателях на пересечении культур".
Завершится третий день международного фестиваля "Книжный Арсенал" около бара с музыкой. BARnaSTIYKA предложит послушать интересную украинскую бардовскую музыку от группы "Мало".
Напомним, что ранее мы писали о том, что предложить почитать ребенку на каникулах и о книгах для летнего отпуска от известного телеведущего.
Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.
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