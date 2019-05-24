Куда пойти на "Книжном Арсенале": небанальные события третьего дня

Посетителей главного книжного события весны ждут выставки, музыка и разговоры о кулинарии

Куда пойти на «Книжном Арсенале» Фото: facebook.com/BookArsenal

В Киеве продолжается "Книжный Арсенал". 24 мая 2019 года книголюбов ожидают не только книги-новинки, но и различные мероприятия.

Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы

Куда пойти на "Книжном Арсенале" 24 мая, читайте в нашей подборке.

Что делать на Книжном Арсенале Фото: facebook.com/BookArsenal

В 15:00 состоится дискуссия "Ветеранская литература как общественное явление: государственная поддержка, социализация, противодействие гибридной агрессии".

В 16:00 известный украинский писатель Юрий Андрухович и другие литераторы расскажут о "Писателях на пересечении культур".

Завершится третий день международного фестиваля "Книжный Арсенал" около бара с музыкой. BARnaSTIYKA предложит послушать интересную украинскую бардовскую музыку от группы "Мало".

Напомним, что ранее мы писали о том, что предложить почитать ребенку на каникулах и о книгах для летнего отпуска от известного телеведущего.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.

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