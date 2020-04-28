Международный кинофестиваль в Карловых Варах отменен из-за пандемии коронавируса

Крупнейший кинофестиваль мира перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Вслед за изменением даты проведения Каннского кинофестиваля, а также отменой ежегодного бала Met Gala-2020, переносится еще одно значимое для кино индустрии событие – Международный кинофестиваль в Карловых Варах.

Организаторы крупнейшего кинофестиваля в Чехии заявили, что отменяют мероприятие в этом году в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, сообщает The Hollywood Reporter.

Кинофестиваль в Карловых Варах будет проведен со 2 по 9 июля в 2021 году.

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Организаторы отметили, что отмена необходима "из-за продолжающихся мер чешского правительства относительно коронавируса и сложной ситуации в мире". Несмотря на то, что 8 июня в Чехии планируют ослабить карантинные меры, новые правила не позволят войти в кинотеатр более, чем 50 зрителям. Сложно представить кинофестиваль в таком виде, не говоря о традиционной красной дорожке и других мероприятиях.

Наряду с отменой самых масштабных международных событий, были перенесены и свадьбы знаменитостей. Младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон перенес свадьбу с мая середину лета. Отменили торжество и звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.

Ранее стало известно, что впервые за 70 лет был отменен главный пивной праздник мира – Октоберфест.

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