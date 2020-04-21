Впервые за 70 лет: главный пивной праздник мира Октоберфест отменили

Одна из главных традиций и визитная карточка Баварии соблюдалась с 1946 года

Хотя власти Германии и утверждают, что взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль, баварского фестиваля пива Октоберфест в этом году не будет.

Праздник традиционно должен был состояться в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Однако 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер и мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщили об отмене мероприятия.

"Мы с мэром Мюнхена Дитером Райтером приняли трудное решение: Октоберфест-2020 должен быть отменен. Риск слишком высок. Посетители не смогут ни выдержать дистанцию, ни носить маску", – написал по этому поводу Зедер в своем Twitter.

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Фестиваль ежегодно приносил мюнхенским пивоварам, организаторам Октоберфеста, артистам, отельерам и таксистам до 1,3 млрд евро.

Октоберфест является визитной карточкой и одной из главных традиций Баварии. Праздник пива впервые отметили еще в 1810 году – тогда его приурочили к свадьбе будущего короля Людвига I.

Стоит отметить, что в прошлом Октоберфест тоже отменяли из-за эпидемии, когда в 1854 и 1873 годах в Европе бушевала холера. Также праздник приходилось отменять из-за военных конфликтов – Прусско-австрийской и Франко-прусской войн в XIX веке, а также Первой и Второй мировых войн в XX веке.

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С 1946 года фестиваль возобновили, а с 1949-го его начали отмечать в том виде, в котором он существует сейчас. Таким образом, эта отмена стала первой за последние 70 лет.

Напомним, ранее посреди другого баварского города, Дрездена, около полутысячи ресторанных, отельных и ивент-компаний выставили сотни пустых стульев, чтобы привлечь внимание местных властей к бедственному положению, в котором они оказались.

Также сообщалось, что без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.

А как отмечали Октоберфест-2019, смотрите в видеосюжете:

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