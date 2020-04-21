Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Впервые за 70 лет: главный пивной праздник мира Октоберфест отменили

21 апреля, 15:23

Станислав Кожемякин

Одна из главных традиций и визитная карточка Баварии соблюдалась с 1946 года

Хотя власти Германии и утверждают, что взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль, баварского фестиваля пива Октоберфест в этом году не будет.

Праздник традиционно должен был состояться в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Однако 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер и мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщили об отмене мероприятия.

"Мы с мэром Мюнхена Дитером Райтером приняли трудное решение: Октоберфест-2020 должен быть отменен. Риск слишком высок. Посетители не смогут ни выдержать дистанцию, ни носить маску", – написал по этому поводу Зедер в своем Twitter.

Реклама

Фестиваль ежегодно приносил мюнхенским пивоварам, организаторам Октоберфеста, артистам, отельерам и таксистам до 1,3 млрд евро.

Октоберфест является визитной карточкой и одной из главных традиций Баварии. Праздник пива впервые отметили еще в 1810 году – тогда его приурочили к свадьбе будущего короля Людвига I.

Стоит отметить, что в прошлом Октоберфест тоже отменяли из-за эпидемии, когда в 1854 и 1873 годах в Европе бушевала холера. Также праздник приходилось отменять из-за военных конфликтов – Прусско-австрийской и Франко-прусской войн в XIX веке, а также Первой и Второй мировых войн в XX веке.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробности

Реклама

С 1946 года фестиваль возобновили, а с 1949-го его начали отмечать в том виде, в котором он существует сейчас. Таким образом, эта отмена стала первой за последние 70 лет.

Напомним, ранее посреди другого баварского города, Дрездена, около полутысячи ресторанных, отельных и ивент-компаний выставили сотни пустых стульев, чтобы привлечь внимание местных властей к бедственному положению, в котором они оказались.

Также сообщалось, что без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.

А как отмечали Октоберфест-2019, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия пиво Октоберфест Мюнхен Бавария

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 апреляЕвросоюз
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19Евросоюз
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусомЕвросоюз
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...