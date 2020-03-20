Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не только Евровидение: мероприятия, которые отменили и перенесли из-за коронавируса

Подборка ожидаемых ивентов, которые не состоятся в установленные даты

Валерия Ильченко
Сегодня, 19:01

В связи с пандемией коронавируса большинство стран мира принимают меры предосторожности и ввели запреты на проведение массовых мероприятий. Так, организаторы масштабных шоу, которые должны были состояться этой весной, приняли решение перенести или вовсе отменить их.

В число таких мероприятий входит международный песенный конкурс "Евровидение-2020", Каннский фестиваль, Coachella, которых с нетерпением ждали поклонники музыки и светских тусовок.

"Евровидение-2020"

Международный конкурс в этом году должен был проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Несмотря на вспышку коронавируса в Европе, организаторы заявляли, что шоу состоится. Однако 18 марта стало известно, что "Евровидение-2020" не состоится. Из-за пандемии конкурс будет проходить в следующем году. К слову, уже известно, кто представит Украину на "Евровидении-2021" и как на это отреагировали Gо_A.

Каннский кинофестиваль-2020

73-й Каннский кинофестиваль переносится в связи с пандемией коронавируса. На официальном сайте сообщается, что мероприятие не может состояться в ранее обозначенные даты, с 12 по 23 мая. Как утверждают организаторы, наиболее вероятным является проведение Каннского фестиваля летом, а именно в конце июня – начале июля 2020 года. Точные даты обещают назвать в скором будущем, когда ситуация с распространением коронавируса станет более понятной.

Каннский кинофестиваль переносится
Каннский кинофестиваль переносится
Фото: Getty Images

Met Gala-2020

Ежегодный бал Met Gala в 2020 году не состоится в запланированную дату – 4 мая. Об этом сообщают представители музея Метрополитен, выставку в котором обычно открывал ивент. Известно также, что до 4 апреля закрыт сам музей, а если эпидемия будет нарастать, то запрет на их проведение будет продлен.

Отметим, в этом году Met Gala, партнером которого должен был стать французский дом моды Louis Vuitton, посвящен времени, а будущая экспозиция должна была называться "О времени: мода и продолжительность". Предполагалось, что выставка Института костюма продемонстрирует полувековую историю моды. Когда теперь состоится мероприятие – пока не сообщается.

Ковровая дорожка Met Gala 2019
Ковровая дорожка Met Gala 2019
Фото: AFP

Coachella

Известный во всем мире фестиваль Coachella ежегодно проходит в апреле в Калифорнии, США. Каждую весну ивент собирает тысячи меломанов, среди которых и всемирно известные звезды.

Однако в 2020-м Coachella не состоится в ранее запланированные даты – 10-19 апреля. По информации американских СМИ, в этом году мероприятие будет проходить с 9 по 18 октября из-за COVID-19.

Фестиваль Сoachella переносится
Фестиваль Сoachella переносится
Фото: instagram.com/coachella

Концерты, которых ждали меломаны со всего мира

  • Мадонна

Голливудская поп-дива должна была выступать в Париже 10-11 марта в рамках своего тура Madame X, однако в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, концерты не состоялись.

INSTAGRAM
  • Мэрайя Кэри

Концерт певицы на Гавайях был запланирован на 10 марта. Однако, как сообщила сама Мэрайя, мероприятия переносится на ноябрь 2020 года.

INSTAGRAM
  • Аврил Лавин

Звезде пришлось отменить свои концерты в рамках тура Head Above Water не только в Азии, но и в Европе. На какие даты переносятся выступления – Аврил Лавин пока не сообщает.

"Как вы все знаете, власти по всей Европе продолжают вводить ограничения, запрещающие проведение крупных публичных мероприятий из-за продолжающегося распространения коронавируса. Теперь Соединенные Штаты Америки ввели собственный запрет на поездки. С учетом этих ограничений, я больше не могу выступать в рамках тура Head Above Water в Европе и Великобритании. И это отстой! Я так долго ждала этого тура, чтобы восстановить связь с моими удивительными фанатами, которые меня поддерживают. Моей главной заботой по-прежнему остается ваше здоровье и безопасность, и я хочу вернуться и пообщаться с вами в другое время, когда каждый сможет насладиться шоу без забот. Посылаю вам много любви", – комментирует отмену тура Аврил.

INSTAGRAM

Модные шоу

Об отмене своих показов уже заявили такие бренды, как Giorgio Armani, продемонстрировав модные новинки в социальных сетях; Ralph Lauren; перенести шоу Cruise 2021 планируют в Gucci; майский показ переносит и Versace, дата пока не известна; Chanel должны были продемонстрировать коллекцию осень-зима в Пекине, однако в мае шоу не состоится, и fashionistas ждут новую дату; Prada тоже отказались от традиционного показа круизной коллекции в Японии.

Ранее мы также рассказали, какие мероприятия отменили и перенесли в Киеве.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Я остаюсь дома ради...": звезды на карантине запустили флешмоб Не повезло: звездные свадьбы, которые оказались под угрозой из-за коронавируса Елизавета II ушла на карантин: официальное заявление королевы
Мадонна Chanel Каннский кинофестиваль Gucci коронавирус prada Мэрайя Кери Аврил Лавин Versace Met Gala Coachella Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

"Сначала не узнала!": 41-летняя Лорак шокировала сеть новым лицом
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Коронавирус сохраняется на поверхности несколько дней
Коронавирус сохраняется на поверхности несколько дней

Популярные статьи

Сегодня, 18:03Food

Как правильно хранить лук в домашних условиях

Сегодня, 14:29Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 13:59Психология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

Сегодня, 12:55Афиша

Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

Сегодня, 10:52Fun

Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"

Сегодня, 09:19Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Вчера, 17:11Food

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Вчера, 10:42Fun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Вчера, 09:35Fun

Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

Вчера, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

18 мартаFun

Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

Новости партнеров

"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя
3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок
3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Первые признаки аутизма: как распознать?
Первые признаки аутизма: как распознать?
"Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото
О правилах борьбы с вирусом герпеса
О правилах борьбы с вирусом герпеса