Не только Евровидение: мероприятия, которые отменили и перенесли из-за коронавируса

Подборка ожидаемых ивентов, которые не состоятся в установленные даты

В связи с пандемией коронавируса большинство стран мира принимают меры предосторожности и ввели запреты на проведение массовых мероприятий. Так, организаторы масштабных шоу, которые должны были состояться этой весной, приняли решение перенести или вовсе отменить их.

В число таких мероприятий входит международный песенный конкурс "Евровидение-2020", Каннский фестиваль, Coachella, которых с нетерпением ждали поклонники музыки и светских тусовок.

Международный конкурс в этом году должен был проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Несмотря на вспышку коронавируса в Европе, организаторы заявляли, что шоу состоится. Однако 18 марта стало известно, что "Евровидение-2020" не состоится. Из-за пандемии конкурс будет проходить в следующем году. К слову, уже известно, кто представит Украину на "Евровидении-2021" и как на это отреагировали Gо_A.

Каннский кинофестиваль-2020

73-й Каннский кинофестиваль переносится в связи с пандемией коронавируса. На официальном сайте сообщается, что мероприятие не может состояться в ранее обозначенные даты, с 12 по 23 мая. Как утверждают организаторы, наиболее вероятным является проведение Каннского фестиваля летом, а именно в конце июня – начале июля 2020 года. Точные даты обещают назвать в скором будущем, когда ситуация с распространением коронавируса станет более понятной.

Каннский кинофестиваль переносится Фото: Getty Images

Met Gala-2020

Ежегодный бал Met Gala в 2020 году не состоится в запланированную дату – 4 мая. Об этом сообщают представители музея Метрополитен, выставку в котором обычно открывал ивент. Известно также, что до 4 апреля закрыт сам музей, а если эпидемия будет нарастать, то запрет на их проведение будет продлен.

Отметим, в этом году Met Gala, партнером которого должен был стать французский дом моды Louis Vuitton, посвящен времени, а будущая экспозиция должна была называться "О времени: мода и продолжительность". Предполагалось, что выставка Института костюма продемонстрирует полувековую историю моды. Когда теперь состоится мероприятие – пока не сообщается.

Ковровая дорожка Met Gala 2019 Фото: AFP

Coachella

Известный во всем мире фестиваль Coachella ежегодно проходит в апреле в Калифорнии, США. Каждую весну ивент собирает тысячи меломанов, среди которых и всемирно известные звезды.

Однако в 2020-м Coachella не состоится в ранее запланированные даты – 10-19 апреля. По информации американских СМИ, в этом году мероприятие будет проходить с 9 по 18 октября из-за COVID-19.

Фестиваль Сoachella переносится Фото: instagram.com/coachella

Концерты, которых ждали меломаны со всего мира

Мадонна

Голливудская поп-дива должна была выступать в Париже 10-11 марта в рамках своего тура Madame X, однако в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, концерты не состоялись.

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Мэрайя Кэри

Концерт певицы на Гавайях был запланирован на 10 марта. Однако, как сообщила сама Мэрайя, мероприятия переносится на ноябрь 2020 года.

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Аврил Лавин

Звезде пришлось отменить свои концерты в рамках тура Head Above Water не только в Азии, но и в Европе. На какие даты переносятся выступления – Аврил Лавин пока не сообщает.

"Как вы все знаете, власти по всей Европе продолжают вводить ограничения, запрещающие проведение крупных публичных мероприятий из-за продолжающегося распространения коронавируса. Теперь Соединенные Штаты Америки ввели собственный запрет на поездки. С учетом этих ограничений, я больше не могу выступать в рамках тура Head Above Water в Европе и Великобритании. И это отстой! Я так долго ждала этого тура, чтобы восстановить связь с моими удивительными фанатами, которые меня поддерживают. Моей главной заботой по-прежнему остается ваше здоровье и безопасность, и я хочу вернуться и пообщаться с вами в другое время, когда каждый сможет насладиться шоу без забот. Посылаю вам много любви", – комментирует отмену тура Аврил.

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Модные шоу

Об отмене своих показов уже заявили такие бренды, как Giorgio Armani, продемонстрировав модные новинки в социальных сетях; Ralph Lauren; перенести шоу Cruise 2021 планируют в Gucci; майский показ переносит и Versace, дата пока не известна; Chanel должны были продемонстрировать коллекцию осень-зима в Пекине, однако в мае шоу не состоится, и fashionistas ждут новую дату; Prada тоже отказались от традиционного показа круизной коллекции в Японии.

Ранее мы также рассказали, какие мероприятия отменили и перенесли в Киеве.

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