Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности

Планета пытается устоять перед наступлением опасного вируса, которым заражается все больше и больше людей

Коронавирусная инфекция, масштабы распространения которой Всемирная организация здравоохранения уже окрестила пандемией, продолжает распространяться по миру.

На данный момент в мире насчитывался более 162 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 6 тыс. В то же время более 77 тыс. человек выздоровели. Абсолютное лидерство среди заразившихся сохраняют Китай (81 тыс.), Италия (24,7 тыс.) и Иран (почти 14 тыс.).

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 148 странах и регионах мира.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за развитием событий в мире:

16 марта

11:34 Коронавирус обрушил промышленное производство Китая в январе-феврале на 13,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

11:25 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал использовать для борьбы с коронавирусом методы народной медицины – в частности, окуривать население дымом растения гармалы.

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10:58 Чтобы не допустить распространения коронавируса, Россия прекратила железнодорожное сообщение с Украиной и закрыла границы с соседними странами.

10:44 В США продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз – из-за вируса американцы стали массово скупать огнестрельное оружие и всевозможные "наборы для выживания".

В тренде Польша закрывает пункты пропуска на границе с Украиной: список

10:21 Пандемия COVID-19 продолжает усугублять ситуацию на мировом рынке нефти - падение цен на ресурс не сумело остановить даже экстренное снижение ставок Федеральным резервом США.

10:07 Британские СМИ опубликовали секретный доклад Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства, согласно которому эпидемия продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

09:10 Всемирная организация здравоохранения опровергла популярные заблуждения, касающиеся профилактики и лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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08:57 По данным Bloomberg, из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли в 2020 году 950 млрд долларов, или 16% совокупного состояния.

08:25 В Соединенных Штатах тоже начинаются клинические испытания вакцины для защиты от инфекции- для этого пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев.

07:51 Медики в Гонконге приступили к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.

07:38 Украинец Роман Сергиенко, который живет в польском Легнице, рассказал сайту "Сегодня", какие меры Варшава принимает на фоне угрозы распространения эпидемии.

Видео Виктора Полуэктова

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02:41 Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка страны, снизила ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Издание Washington Post предположило на основе математических выкладок, что к маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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