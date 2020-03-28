Номинант на премию Золота Дзиґа-2020: историческая повесть со звездой "Терминатора"

Рассказываем интересные факты о картине Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут"

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сегодня.Lifestyle продолжают знакомить вам с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Сюжет разворачивается в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

"Захар Беркут" Фото: YouTube

Экранизацию одноименной исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" сняли украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и американский режиссер Джон Винн.

Сценарием, основанном на повести классика Ивана Франко, занимались Ярослав Войцешек и Ричард Ронат. Как отмечал Ахтем Сеитаблаев, основное содержание первоисточника было сохранено, но в фильм добавили новых персонажей и сюжетные линии.

Интересные факты о фильме "Захар Беркут"

Главной песней к фильму "Захар Беркут" стала композицию группы "Океан Эльзы" – "Перевал".

Главную роль в ленте сыграл голливудский актер из фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик. Кроме того, в фильме сыграли американские актеры Томми Флэнаган, Поппи Дрейтон, Алекс МакНикол.

В фильме появился дополнительный персонаж, которого не было в повести Ивана Франко – мать Захара Беркута. Героиню ввели как дополнительную мотивацию для сыновей Беркутов защищать свою Родину.

Перед съемками в фильме американские актеры изучили Карпаты, произведения Франко и пытались учить украинский.

Иностранным актерам очень понравилась украинская кухня, особенно борщ и вареники с вишнями, которые они просили готовит чуть ли не ежедневно во время съемок.

Проголосовать за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий" Четвертой Национальной премии "Золота Дзиґа-2020" можно здесь.

Ранее мы рассказывали, почему нужно посмотреть фильм-номинант на премию Золота Дзиґа-2020 "Давай танцуй!", а также делились удивительными фактами о картине "Клара и волшебный дракон".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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