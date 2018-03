"Оскар" под угрозой? Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах

Недавно Харви Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.

Теперь же президента Американской академии кинематографических искусств и наук Джона Бейли обвиняют в сексуальных домогательствах, пишет Variety. Сейчас киноакадемия рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства Бейли.

Отметим, что детали обвинений в адрес 75-летнего Бейли не сообщаются, а сам президент киноакадемии комментариев СМИ не дал. Известно, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины, их имена Variety не называет.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать инцидент до окончания расследования.

Президентом Американской киноакадемии Бейли выбрали в августе 2017 года, в октябре того же года разыгрался сексуальный скандал с Харви Вайнштейн.

Напомним, из-за обвинений в домогательствах уволили главного дирижера и многолетнего руководителя театра Метрополитен Джеймса Левина. В течение 40 лет он склонял музыкантов к разврату. Сейчас Левину 74-и, а все обвинения он опровергает.

