В США известного дирижера обвинили в сексуальных домогательствах

Сегодня, 12:25

В течение 40 лет он склонял музыкантов к разврату


Из-за обвинений в домогательствах уволили главного дирижера и многолетнего руководителя театра Метрополитен Джеймса Левина. В течение 40 лет он склонял музыкантов к разврату. Сейчас Левину 74-и, а все обвинения он опровергает.

Расследование началось еще в декабре, опросили более 70 человек. Некоторые сообщения о его домогательствах включают принуждение к взаимной мастурбации среди его учеников.

Левин ответил на эти обвинения, назвав их "необоснованными" и что "я не прожил свою жизнь как угнетатель или агрессор".

Напомним, бывший английский футбольный тренер Барри Баннелл был приговорен к 31-му году тюремного заключения. Суд Ливерпуля признал специалиста виновным по делу о преступлениях сексуального характера. Речь идет о 50 случаях сексуальных домогательств к мальчикам в возрасте от 8 до 15 лет.

Ранее председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки. Первая журналистка заявила, что в 2017 году Слуцкий в своем кабинете "прислонил внутреннюю часть ладони к ее лобку и провел рукой вверх", когда она зашла к нему, чтобы задать вопросы по международной повестке.
США, дирижер, насилие, домогательство
Источник:

"Сегодня"

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