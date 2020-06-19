Оскароносный режиссер снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Съемки фильма начнутся в конце этого года

О пожаре в Соборе Парижской Богоматери, который потряс весь мир в прошлом году, снимут драматический фильм. Известно, что режиссером выступит французский сценарист и кинорежиссер Жан-Жак Анно, который получил "Оскар" за свой черно-белый фильм "Черное и белое". Сценарий напишет сам режиссер в совместно с Томасом Бидегеном, а кинолента объединит архивные кадры настоящего пожара с новым доснятым материалом. Об этом сообщает Deadline.

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Действие фильма будет разворачиваться на протяжении напряженных 24 часов на фоне массового беспокойства и беспорядков. Сюжет расскажет о череде случайных событий, которые привели к пожару, и о том, что потребовались сотни пожарных, чтобы подавить масштабное пламя.

Причина пожара все еще остается неясной, несмотря на серьезное расследование, а восстановление собора займет годы.

Знаменитый Собор Парижской Богоматери ранее появлялся во множестве фильмов. Например, в мелодраме 2004 года "Перед закатом", романтической детективной киноленте с Одри Хепберн и Кэрри Грантом "Шарада". Также Нотр-Дам-де-Пари выступил основным персонажем знаменитого одноименного романа. О лучших экранизациях романа Виктора Гюго мы рассказали ранее.

Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари Фото: AFP, Imdb.com

Известно, что продюсером будущего фильма о соборе выступил знаменитый Жером Сейду – дедушка не менее известной актрисы Леа Сейду ("Жизнь Адель", "Красавица и Чудовище", "007:Спектр", "Французский диспетчер"). Также Жером Сейду сотрудничал с известным итальянским режиссером Паоло Соррентино.Ранее мы рассказывали, кто пожертвовал деньги на реконструкцию Собора Парижской Богоматери после пожара.

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