Горит Собор Парижской Богоматери: появилось видео падения знаменитого шпиля

Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром"

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

В Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери. Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром".

Дональд Трамп в "твиттере" сказал, как ему "ужасно наблюдать за пожаром в Нотр-Даме" и призвал привлечь вертолеты.

Ранее отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается. Информация о пострадавших пока не поступала.

Фото: AFP

Ранее сообщалось, что в городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, в Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв.

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