Помогай весне – ешь снег: как пользователи соцсети отреагировали на снегопад в первый день марта

Хоть Украину заметает снегом, люди не унывают и запустили смешной флешмоб в соцсети

На календаре наконец 1 марта и так хочется настоящей весны. Однако, погода пока нас не радует теплом, птичьими трелями и подснежниками. Еще в начале февраля метеорологи предупредили о сильных снегопадах и морозах.

Второй день Украину заметает и морозит. Сегодня утром Киев уже погруз в огромных пробках из-за снегопада. В метро час пик наступил еще с самого раннего утра. Однако, люди не унывают и даже подшучивают над таким жестким проявлением природы.

Например, в соцсети, уже пошел флешмоб с хештегом #помоги весне ешь снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые кушают снег. Мы сделали небольшую подборку таких смешных картинок.

Напомним, в результате влияния активных циклонов 1 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает ГСЧС. В частности, в результате перемещения активного циклона в большинстве областей пройдет сильный снег, метели, ожидаются снежные заносы, ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях – очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; на дорогах страны гололедица.