Помогай весне – ешь снег: как пользователи соцсети отреагировали на снегопад в первый день марта
Хоть Украину заметает снегом, люди не унывают и запустили смешной флешмоб в соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
Скриншоты из соцсети
На календаре наконец 1 марта и так хочется настоящей весны. Однако, погода пока нас не радует теплом, птичьими трелями и подснежниками. Еще в начале февраля метеорологи предупредили о сильных снегопадах и морозах.
Второй день Украину заметает и морозит. Сегодня утром Киев уже погруз в огромных пробках из-за снегопада. В метро час пик наступил еще с самого раннего утра. Однако, люди не унывают и даже подшучивают над таким жестким проявлением природы.
Например, в соцсети, уже пошел флешмоб с хештегом #помоги весне ешь снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые кушают снег. Мы сделали небольшую подборку таких смешных картинок.
Напомним, в результате влияния активных циклонов 1 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает ГСЧС. В частности, в результате перемещения активного циклона в большинстве областей пройдет сильный снег, метели, ожидаются снежные заносы, ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях – очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; на дорогах страны гололедица.
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