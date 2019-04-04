Прощайте, маэстро! Лучшие фильмы и биография Георгия Данелии

Умер еще один гений кино, но его наследие осталось с нами. Сегодня.Lifestyle вспоминает биографию и лучшие фильмы Данелии

Умер Георгий Данелия Фото: Instagram

Сегодня, 4 апреля, умер известный советский режиссер Георгий Данелия. Он скончался в болнице, в Москве. Смерть режиссера подтвердила его семья. Сегодня.Lifestyle вспоминает биографию маэстро, его лучшие фильмы и цитаты.

Умер Георгий Данелия: биография режиссера

Георгий Данелия Фото: Instagram

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова, после чего начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная работа "Сережа" по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Георгий Данелия был трижды женат, у него остались дочь и сын.

Лучшие фильмы Георгия Данелии

"Тридцать три"

По сюжету, зубной врач провинциального города Верхние Ямки сделал неожиданное научное открытие, обнаружив в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина 33-й зуб. Изнывающего от боли Травкина повезли в Москву, где он становится вначале пациентом сумасшедшего дома, а затем героем международной научной конференции и (в своем сне) посланцем к марсианам.

"Не горюй!"

Бенжамен Глонти выучился на врача и вернулся домой в родной город. Он проводит время в кутежах и пьянках с друзьями. Содержать его и остальную большую семью приходится его сестре Софико. Пытаясь вразумить брата женитьбой, она сводит его с девушкой из состоятельной семьи местного лекаря.

"Афоня"

История о непутевом сантехнике Афоне. Он ни о чем не жалеет, пьет, гульбанит и отталкивает девушку Катю, которая его полюбила. Но финал фильма хороший.

"Мимино"

Это история провинциального летчика Валико Мизандари по прозвищу Мимино, решившего перейти в большую авиацию, который, осуществив свою мечту, осознает, насколько сильна его связь с родиной, и возвращается домой. Фильм полон юмора и гречи. Мимино встречает друзей и врагов.

"Кин-дза-дза"

Прораб Владимир Николаевич Машковвстречает странного босоногого человека, утверждающего, что он инопланетянин. Незнакомец показывает Машкову и скрипачу Гедевану небольшой прибор ("машинку перемещения") и спрашивает номер их планеты в "тентуре". Прораб нажимает кнопку на ней. В результате дядя Вова и Скрипач мгновенно оказываются одни в песчаной пустыне под палящим солнцем. Позже выясняется, что они оказались в галактике Кин-дза-дза на планете Плюк, жители которой внешне похожи на людей, но способны читать мысли.

Данелия выступил сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как "Джентельмены удачи", "Француз" и "Привет от Чарли Трубача".

Цитаты Георгия Данелия

Жизнь — не сценарий, ее не перепишешь. А жаль!

***

- Гия,скажи,а о чем наш сценарий?Меня спрашивают, а я никак не могу сформулировать. – И я не могу.Скажи,что заранее никогда не говоришь,о чем фильм, – это плохая примета.А когда фильм выйдет,критики напишут,а мы запомним.

***

Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни.

***

Вставляем умные реплики "со смыслом" — сразу становится очень скучно. ***

Когда придет время и мне уходить, я очень хочу уйти так же. Не болея и внезапно, никого не мучая. И чтобы на моих похоронах тоже плакали и смеялись.

***

Афоня в исполнении Куравлева получился настолько обаятельным, что на "Мосфильм" пришло немало возмущенных писем от жен пьющих особей. Особенно запомнилось одно, в нем дама из Омска спрашивала: "Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь спали с пьяным сантехником?" В ответном письме я сознался, что не спал. Ни с пьяным, ни с трезвым.

***

— Что вы хотели сказать этим фильмом? — Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.

***

Как надоело стареть! Когда Бог меня заберет? Умирать надо вовремя. ***

Смех – штука заразительная. И комедию, если хочешь определить, смешная она или нет, надо смотреть на зрителе, а не с соратниками.

Напомним, в феврале 2019 года режиссера Георгия Данелию, который попал в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких, ввели в искусственную кому.

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