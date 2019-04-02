Разгадай загадку: вышел первый трейлер украинского фильма "Полина и тайна киностудии"

В картине снялся Жан Рено

"Полина и тайна киностудии" Фото: YouTube

Команда фильма "Полина и тайна киностудии" представила первый официальный трейлер к киноленте. Режиссером картины выступил Олиас Барко.

Трейлер знакомит нас с главной героиней – девочкой Полиной, которая путешествует загадочными и опасными мирами по ту сторону киноэкрана. Малышка ничего не знает о своем прошлом и родителях. Она живет в доме со злой тетей и двоюродным братом. Те тайно планируют избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство – киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в опасное путешествие мирами других фильмов. Здесь девочка находит новых друзей, с помощью которых она должна разгадать все загадки и осуществить главную цель этого удивительного путешествия – узнать правду о собственной семье.

В фильме задействованы талантливые украинские актеры и опытные европейские кинозвезды. Главную роль исполнила юная актриса Полина Печененко. Боксера сыграл известный спортсмен и актер Василий Вирастюк, а образ его девушки на экране воплотила Яна Новикова ("Племя").

Иностранный каст представлен такими артистами, как Жан Рено ("Леон-киллер", "Васаби"), Виржини Ледуаен ( "Пляж", "Отверженные"), Сол Рубинек ( "Баллада Бастера Скрагса") Эдуард Бэр ("Астерикс и Обелиск"), Сиверия Янушаускайте и другие. Оператором фильма выступил Тьерри Арбогаст, известный многолетним сотрудничеством с Люком Бессоном на его культовых лентах ("Леон-киллер", "Жанна Д’Арк", "Люси", "Валериан и город тысячи планет", "Дансер").

Фильм выходит в широкий прокат 22 августа 2019.

Напомним, на Закарпатье закончились съемки фильма "Последний шаг", проходившие на территории национального природного парка "Синевир". Известно, что главную роль в триллере играет всемирно известный французский актер Жан Рено.

Смотрите видео о том, как Жан Рено просто влюбился в Украину:

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