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Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер тайно приехали в Киев

Голливудские звезды стали тайными гостями форума YES

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:11
Мила Кунис
Мила Кунис
Фото: Getty Images

Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт тайно посетила украинскую столицу. Она стала одним из участников форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября в Киеве.

53-летняя актриса известна целым рядом примечательных киноработ. Одни узнают ее по роли Келли Кэпвелл из знаменитого сериала "Санта Барбара", другие — по роли Клэр Андервуд из "Карточного домика".

На форуме актрису спросили, не думала ли она о президентстве, на что Робин иронично пошутила: "Перед тем я должна быть комиком. Он (президент Зеленский. – Ред.) здесь?"

Кроме того, неожиданными гостями конференции стали голливудские актеры и семейная пара по совместительству Мила Кунис и Эштон Катчер. Напомним, что Мила Кунис до 7 лет жила в Украине, пока ее семья не переехала в США.

"Меня не было в Украине более 28 лет. В прошлом году я побывала в Черновцах. А в Киеве никогда не была – здесь очень хорошо", – рассказала актриса. Напомним, что в 1991 году семья Милы Кунис переехала в США.Тогда будущей знаменитости было всего 7 лет.

На вопрос о любви к родине Кунис ответила, что любит Украину. "Она сделала моих родителей и меня такими, какие мы есть. Сейчас Украина становится более прозрачной и доброй. Надеюсь, что война закончится и все будет хорошо", – отметила она.

До этого Мила вместе с мужем встретились с президентом Украины и первой леди.

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