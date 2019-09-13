Будущее Украины стало главной темой форума "YES"

Реклама

16-я встреча Ялтинской европейской стратегии стартовала в столице Украины.

На нее прибыли 400 участников из 26 стран мира. Открыл форум "YES" недавно освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов. Он сделал символический подарок президенту. А сам Владимир Зеленский устроил небольшой опрос в зале. И рассказал, что делает для того, чтобы украинцы стали счастливее. Тема счастья была главной на нынешней встрече.

"Сегодня" подытоживает день дискуссии на форуме "YES" в Киеве. С утра всех посетителей на входе в "Мыстецкий Арсенал" встречала полиция. Здесь были установлены рамки с металлоискателями. Форум – под усиленной охраной.

В эти дни сюда съехались высокие гости из десятков стран мира. На традиционной встрече Ялтинской Европейской Стратегии ежегодно обсуждают новейшие геополитические вызовы.

Престижный форум обычно открывает президент Украины. Но Владимир Зеленский традицию нарушил. Первое слово под громкие аплодисменты он передает Олегу Сенцову, недавно освобожденному из российских застенок.

Режиссер демонстрирует банку с сине-желтыми наклейками, которую он постоянно держал при себе в неволе.

И демонстративно бросает туда свою бирку узника, объясняя публике, что этот перформанс значит.

"Ее постоянно у меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать, было много мелкой суеты за эту банку. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену – в России, на Донбассе и в Крыму", – заявил Олег Сенцов.

Заполнить эту стеклянную копилку как можно скорее Сенцов просит Президента. Зеленский поражен, обещает сделать все, что в его силах. И делится информацией: списки для последующего обмена уже готовят. Их обсудят и на встрече Нормандской четверки, президент надеется на переговоры уже в этом месяце. А представители контактной группы в Минске — на результаты.

"Надо садиться опять, думать, что для Украины является приемлемым, а что нет. Ждем, к чему они договорятся. Особый статус — не пойдет на это Зеленский. Предложение изменить Конституцию – извините, это не шаг для Украины", – заявил представитель трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма.

Но украинский президент возлагает веру на западных союзников. Призвал их продолжать санкционное давление на Россию, и в Кремле на этом тезис уже отреагировали отрицательно.

"Вы говорите, что теряете деньги. Серьезно? А мы теряем людей. В мире считается, что платить налоги – это нормально. Так вот, санкции — это жесткие налоги для обеспечения мирового порядка. И пока мира не будет, санкции должны быть сохранены", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Свои шаги навстречу мира Зеленский тоже озвучил. Уже разведены войска в Станице Луганской. На очереди – Золотое и Петровское, как и предусмотрено минского договоренностями. Четкий план действий — вот чего сейчас ждут от Украины западные партнеры, уверены украинские политики. Мол, не может быть иной цели, как возвращение неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей, а также — Крыма. Но только — на украинских условиях.

"Есть дискуссия о том, что будут обсуждать формулу Штайнмайера. А я думаю, что надо обсуждать формулу Зеленского. И именно президент должен выставить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства. Есть ли эта формула у президента? Я надеюсь, что есть. По крайней мере, он сегодня четко заявил о том, что санкции с России снимать нельзя", – заявил лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Вернуть оккупированный полуостров к родной украинской гавани сложнее, признает Зеленский. И сразу интригует публику: идеи, как это сделать, у него есть. Хотя и делиться ими публично не хочет. По крайней мере – пока. Свой рецепт возвращения Крыма озвучивают и бизнесмены.

"Политики недавно начали обращать внимание на счастье. И люди хотят, чтобы политики им давали это ощущение. Украина станет двигателем цивилизации, за которым потянутся все регионы. И привлечет, как магнит, Крым", – заявил основатель форума "YES" Виктор Пинчук.

Именно счастье — центральная тема нынешнего форума. Обсуждая ее, президент прибег к импровизации. Спустился с микрофоном в зал и стал расспрашивать присутствующих, что делает их счастливее. Большинство ответили — семья.

И уже на выходе из "Мыстецкого Арсенала" президент ответил на вопрос о его недавней встрече с Игорем Коломойским. По словам Президента, говорили о снижении тарифов на коммунальные услуги и монополии.

"Все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И, в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые, связанные с коммуналкой — там очень много вопросов, – чтобы они снижались", – заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что Зеленский едет в США 23 сентября. Сам он уверен, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом обязательно состоится – или до 23-го, или после.

"Уверен, эта встреча будет в ближайшее время, тоже в сентябре. Что касается отношений с США… Я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины. Что касается наших отношений с Трампом – я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом все хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами … У нас прекрасные отношения с США", – сказал президент и напомнил, что разблокирована военная помощь от США для Украины в размере 390 млн долл.

Видео: Facebook/Офис президента

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

Сегодня на площадках звучали преимущественно геополитические заявления. Форум продолжился до полуночи. А закрывается встреча завтра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама