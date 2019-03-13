Роман Бондарчук: "Невеста подкупила на свадьбе таксиста, чтобы тот благословил вместо отца"

Лауреат Шевченковской премии-2019 дал эксклюзивное интервью "Сегодня"

Роман Бондарчук Фото: facebook.com/rbondarchuk

4 апреля в Украине состоится премьера фильма "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука, который стал лауреатом Шевченковской премии-2019 в номинации "Киноискусство".

"Сегодня" спросили у Романа Бондарчука, чем интересен этот фильм и что именно зритель увидит на экране.



– Один из центральных персонажей вашего фильма "Вулкан" – житель Берислава дядя Вова. Каким он был?

– Дядя Вова умел не очень веселые вещи рассказывать весело. Он учился на рыбовода. А в селе думали, что это путевка в стабильное будущее. Местные говорили ему: "возле рыбы не пропадешь".

Какое-то время дядя Вова руководил рыбколхозом, и от него все – от районного начальства и до гаишника – хотели рыбы. А рыбинспекция, соответственно, денег. Рыбы столько не ловилось, поэтому ему пришлось научиться ездить на машине с откинутой назад спинкой сиденья, чтобы не было видно, кто сидит за рулем.

– Это правда, что дядя Вова организовывал стриптиз на берегу водохранилища?

– Это один из его безумных бизнес-проектов, которые он пытался воплотить в жизнь после развала рыбколхоза. Организовал танцплощадку в парке, а в один из вечеров решил провести конкурс стриптиза. Людям понравилось раздеваться, и они до утра бегали голышом по парку. Дискотеку закрыли (как оплот разврата), а эта история частично вошла в фильм: там есть сцена с коллективными ночными играми на берегу водохранилища.

– Он хотел выкапывать кости немецких солдат и продавать в Германию?

– Дядя Вова брал свои бизнес-идеи с телевизора, а там, чаще всего показывают трэш за гранью возможного. Однажды он увидел сюжет про мужика, который выкопал в огороде кости немца, убитого на войне. Затем этот мужик нашел родственников погибшего и продал им останки за кучу бабла. Дядя Вова тут же предложил мне "долю" в этом деле. Попросил найти хороший металлоискатель и помочь со связями в Германии. И вот так мне постепенно открывалась местная реальность: я начал записывать все наши приключения, которые потом благодаря Алле Тютюнник и Дарье Аверченко превратились в сценарий.

Прототип дяди Вовы из фильма "Вулкан" Фото: Volcanofilm

– Почему дядя Вова умер?

– Сложно сказать. Он никак не мог найти себя, свое любимое занятие. Похоронил маму. Дочь выдал замуж. Работал на сезонных работах – в полях, в охране каких-то придорожных кафе. Серьезно готовился к концу света, который анонсировали в телевизоре: заготовил масло, крупы, завел огромного пса, купил пистолет на резиновых патронах. То есть был полностью готов к зомби-апокалипсису. Но конец света не наступил, и это его даже разочаровало, ведь в реальности ему было тесно. Дядя Вова умер за неделю до Нового года. Убирал дом, приглашал нас в гости на зимние праздники.

Кадр из фильма "Вулкан" Фото: Volcanofilm

– Как вы искали актера на роль дяди Вовы?

- Мне был нужен местный актер. Кто знает, как там говорят люди, и сам может так говорить. Мы планировал снимать много местных жителей и мне было очень важно, чтобы актер, экранный Вова, мог полностью с ними слиться. Виктор Жданов, как оказалось, мой земляк. Он долгое время работал в Донецком театре. Выехал оттуда, когда шли бои за аэропорт. Я сразу услышал, что он южный человек – по языку. Мы поговорили с ним о характере Вовы, за что его можно уважать. Сразу посыпались смешные "южные" истории. И между нами как-то сразу возникла симпатия, и все стало понятно без слов.

– Что бы вы сказали сейчас дяди Вове, если бы он был жив?

– Сказал бы, что все было не зря; что его байки теперь становятся мифами; что мне не хватает его веселого нрава.

– Во время кастинга для фильма местные боялись, что вы "вербуете девушек на экспорт в Турцию". Это правда, что в Херсоне массово везут украинок "на экспорт в Турцию"?

– Не знаю, но это народная память – в Бериславе был рынок рабов, крепость Кизикермен. Оттуда действительно когда-то отправляли рабынь в Турцию.

Кадр из фильма "Вулкан" Фото: Volcanofilm

– Ямы для наказания рабочих в фильме "Вулкан" – это не выдумка?

– Об этом можно почитать в местной прессе. Летом в Херсонскую область приезжает много сезонных рабочих. Часто они попадают к фермерам, которые закрывают их в бараках, недостроенных коттеджах или даже землянках. Кормят каким-то варевом, платят в конце сезона, потому что боятся, что те убегут, как только получат деньги. Ямы тоже фигурируют в публикациях – это что-то вроде изолятора.

Кадр из фильма "Вулкан"

– Вы часто упоминаете в своих интервью фотографа Андрея Матросова. Он очень точно передавал атмосферу Херсона?

– Херсон открывается не сразу. Это живой организм, он все время меняется. Часто приезжим Херсон кажется монстром, но если его хорошенько изучить, то можно обнаружить его сокровища. Этот город нельзя понять, если вы не были в плавнях и на островах напротив. Водные такси, байдарки, лилии, гнезда птиц, причалы, пикники, дачные домики, буи и океанские танкеры. На фотографиях Андрея все это есть. И белый конь, который выходит из воды на пляже в лучах заката. И пес, которого привязали к автобусу, чтобы сторожил. И чучела в медицинских халатах в поле. И косильщики газонов, которые спят на зеленой траве. Это все то, что ты так любишь в малой родине.

Пес, которого привязали к автобусу, фото Андрея Матросова Фото: Volcanofilm

– Как люди в Херсоне зарабатывают деньги? ТОП самых странных историй, о которых вы слышали?

– С детства помню, как в Херсоне открыли "актерскую школу Голливуда". Туда набирали детей, чтобы научить их играть в кино. Им показывали коллажи с голливудскими звездами и гарантировали карьеру в Америке. За это все родители платили большие деньги. Конечно, организаторы разбежались после третьего набора, но о них говорил весь город и, кажется, никто особо не обижался.

А вот еще пару лет назад по всему городу висела реклама концерта, кажется, ди-джея Tiesto. Народ раскупил билеты, а диджея и всю его команду арестовали прямо на сцене, в самом начале шоу. Оказалось, что у настоящего диджея Tiesto в это время был концерт в Дании. Очевидцы говорят, что ребята выступали прекрасно, и никто не понимал, почему полицейские не дождались финала.

Была еще одна довольно странная история про индустрию брачных агентств. Знакомый таксист возил иностранных женихов из Борисполя в Херсон. Иногда организаторы свадеб просили его сыграть роль "отца" на семейном обеде и "благословить" молодоженов на брак.

Кадр из фильма "Вулкан" Фото: Volcanofilm

– Почему фильм называется "Вулкан"?

– Речь идет о пульсации энергий. Попадаешь туда и понимаешь, что живешь на вулкане.

– Если вам скажут оставить из всего фильма только 15 секунд, чтобы показать зрителям, что это будет за сцена?

– Зрителям, у которых есть только 15 секунд на фильм, который зрел и снимался много лет, я бы показал человека, который запихивает себе в нос сверло работающей электродрели.

– Какая лента из последних, снятых украинским режиссерами, вам нравится больше? Какие фильмы порекомендуете посмотреть каждому украинцу?

– Так сложилось, что я смотрю больше документального фильмов, чем игровых. Не думаю, что смогу назвать фильм, который понравится всем. Надо смотреть много, чтобы исследовать реальность, критически ее оценивать; чтобы знать, как ее можно улучшать.

Могу порекомендовать такие фильмы:

"Веаюфром" харьковского режиссера Дмитрия Лавриненко. Это картина про 45-летнего дворника Женю, который неутомимо ищет себе жену, но его высокие требования никак не совпадают с реальностью.

"Десять секунд" Юлии Гонтарук. Именно 10 секунд длился обстрел Мариуполя, который безвозвратно изменил жизнь и судьбы его жителей.

"Явных проявлений нет" Алины Горловой. Это лента о женщине-воине, которая преодолевает панические атаки и пытается вернуться из реальности войны в мирную жизнь.

"Дельта" Александра Течинского. Это фильм про жизнь в дельте Дуная, "украинской Венеции", где вместо крови в людях течет красное вино, основной заработок – это сбор камыша, а мечта – поймать Белугу и разбогатеть.

"Война химер" Анастасии и Марии Старожицких. Фильм о любви, войне и смерти, снятый участниками событий.

"Папа мамин брат" Вадима Илькова, где рассказывается о богемном артисте Толике Белове, который должен стать отцом своей пятилетней племянницы. Последний фильм можно будет увидеть на большом экране в марте на фестивале Docudays.

– Украинским режиссерам стоит снимать фильмы за деньги России или о жизни в России, как это делает Лозница, например?

– Нет, не стоит. Хотя за последние 20 лет у нас построили целые фабрики для производства российского контента. Пару поколений режиссеров научились круто имитировать реальность "города Н", где ходят менты в непонятной форме, ездят машины со знаками несуществующего государства. Как будто нас не существует. Поэтому нам нужно исследовать собственную жизнь в собственной стране.

Кадр из фильма "Вулкан" Фото: Volcanofilm

– Как вы думаете, Крым вернете в состав Украины и стоит ли бороться за его возвращение?

– Я думаю, что можно вернуть и Крым, и даже Кубань, если создавать положительную мифологию. Творить картину мира в головах у людей, ценности, которые бы их объединяли, делали единомышленниками. История сепаратизма – это история мифов, которые людям очень последовательно и очень грамотно насаждали на всех уровнях.

Помню Крым в 2008 году: везде были билборды с цитатами Толстого, Достоевского, Пушкина. Надписи были политически нейтральными. Но затем эти билборды поменяли уже на другие, но с тем же дизайном. На них написали "мы люди общей культуры". А еще позже – "мы – один народ".

Нам даже из соображений безопасности нужны новые мифы, чтобы вытеснить этот имперский, советский и постсоветский пласт. Конечно же, мы должны модернизироваться как государство, чтобы здесь было удобней, уютней и безопасней жить.

Напомним, в Каневе во время мероприятий по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко Порошенко рассказал, что стало "геополитической катастрофой" для Путина.

Смотрите видео: Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации



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