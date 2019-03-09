Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации

По словам президента, культурная оккупация не менее опасна, чем физическая

Фото: president.gov.ua

Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/39d/203/5c839d2033118.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/39d/203/5c839d2033118.jpeg 2019-03-09T13:04:00+02:00 Политика По словам президента, культурная оккупация не менее опасна, чем физическая

Украина, защищая свою независимость и территориальную целостность от российской агрессии, освободилась от культурной оккупации, в которой находилась в течение многих лет.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 205-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко на Тарасовой горе в Каневе (Черкасская область), сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное – в наших сердцах, сердцах всех украинцев", – заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Украина добилась этого, не нарушая прав носителей других языков.

Ранее Порошенко обратился с поздравлением к украинцам по случаю 205-й годовщины со дня рождения Шевченко. По его словам, "слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины и вдохновляют сегодня нас".

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