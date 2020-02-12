Романтика и нежность: что посмотреть на День святого Валентина

Эти фильмы подойдут для домашнего празднования Дня Влюбленных

"Дождливый день в Нью-Йорке" Фото: YouTube

Согласитесь, что фильм о любви и приключениях возлюбленных добавляют романтики на День святого Валентина. Если вы не любите шумные вечеринки и душные рестораны, то можно устроить теплый вечер вдвоем за просмотром любимых фильмов.

В День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар:

Если вы не решили, какие фильмы посмотреть дома на День Влюбленных 2020, предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой.

"Предложение", 2009

Уморительная комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом. Главная героиня фильма – строгая начальница, которую ненавидят и боятся почти все подчиненные. Оказавшись перед угрозой депортации в родную Канаду, решительная женщина готова на все – даже на фиктивный брак со своим молодым ассистентом, в котором она никогда не видела привлекательного мужчину. Но сначала ему нужно представить невесту семье... Отличный остроумный вариант для пар, которые любят посмеяться.

"Красотка", 1990

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время – за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом

"Она", 2013

Теодор – одинокий писатель, покупает новую техническую разработку – операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. Кстати, главную роль исполнил оскароносный Хоакин Феникс.

"До встречи с тобой", 2016

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.

"Дождливый день в Нью-Йорке", 2019

Это романтическая история о влюбленных девушке и юноше, которые вместе учатся в университете далеко от Нью-Йорка, но однажды им выпадает возможность провести уикенд на Манхэттене. Героиня получает уникальный шанс взять интервью у очень известного кинорежиссера, но неожиданно оказывается в самом эпицентре светской жизни голливудских знаменитостей. Парень же тем временем встречает в мегаполисе давнюю подругу… В Нью-Йорке начинается дождь, и под ливнем большого города герои испытывают свои чувства на прочность.

Напомним, ранее мы сделали подборку фильмов о любви, которые понравятся каждому, кто хоть немного верит в романтику.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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