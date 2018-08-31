Скончался один из создателей комиксов Marvel

Он стал известным после создания комиксов про "Сына сатаны" и "Призрачного гонщика"

Гэри Фридрих. Фото: NewsOne

На 76 году жизни скончался писатель и художник, один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что смерть была вызвана осложнениями, возникшими из-за болезни Паркинсона. Фридрих получил известность после создания комиксов про "Сына сатаны" и "Призрачного гонщика".

Свою работу над комиксами он начал в начале 1960-х годов. После сотрудничества с Marvel он также создал комиксы "Монстр Франкенштейн" и "Сержант Фьюри и его ревущая команда".

Напомним, умер известный британский комик Кен Додд в своем доме в Ливерпуле в возрасте 90 лет.

30 августа 2018 года скончался известный певец Иосиф Кобзон. Также в августе умер российский детский писатель Эдуард Успенский в возрасте 80 лет. Он скончался в своем доме в Новой Москве. Писатель несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.