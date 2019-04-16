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"Собора Парижской Богоматери": лучшие экранизации романа Виктора Гюго

В фильмах хорошо раскрывается образ Квазимодо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:17
Экранизации "Собора Парижской Богоматери"
Экранизации "Собора Парижской Богоматери"
Фото: YouTube

В понедельник, 15 апреля, весь мир всколыхнула новость о том, что знаменитый Собор Парижской Богоматери горит. Собор стал "Главным героем" романа Виктора Гюго, пережил коронации, войны, революции, казни, эпидемии. Увы, чего-то он пережить не смог. Предлагаем посмотреть пять лучших экранизаций "Собора Парижской Богоматери".

"Собор Парижской Богоматери", 1956

Это фильм французского режиссера Жана Деланнуа. В главных ролях в картине снялись: Джина Лоллобриджида, Энтони Куинн и Ален Кюни. Они сыграли Эсмеральду, Квазимодо и Фролло. Критики особо отметили работу костюмеров, возвращающих зрителя в средневековый Париж, а Джина Лоллобриджида, решившаяся сыграть цыганку босой, какой она была в романе, получила премию Bambi Awards в номинации "Лучшая актриса". 

"Горбун из Нотр-Дама", 1982

Фильм совместного производства США и Великобритании, режиссером которого стал Майкл Тачнер. Роль Квазимодо в фильме исполнил Энтони Хопкинс, Эсмеральду сыграла Лесли-Энн Даун, а Фролло – Дерек Джекоби. Тогда критики отметили, что Хопкинс довольно трогателен в образе горбуна Квазимодо, а Лесли-Энн гармонично смотрится с ним в паре.

"Горбун из Нотр-Дама", 1996

Мультфильм студии Disney "Горбун из Нотр-Дама", режиссерами которого стали Керк Уайз и Гэри Труздэйл. За основу анимационной картины был взят роман Гюго. Согласно задумке сценариста Тэба Мерфи, в центре повествования – не столько горбун Квазимодо, сколько цыганка-танцовщица Эсмеральда. Как и почти во всех мультфильмах, в этом будет хэппи-энд. И хотя Эсмеральда не полюбит Квазимодо так, как он того хочет, в итоге все будут так или иначе счастливы. Диснеевский "Горбун" получил несколько наград, в том числе "Оскар" и "Золотой глобус".

"Горбун из Нотр-Дама", 1997

Фильм английского режиссера Питера Медака. Роль Квазимодо досталась Мэнди Пэтинкину, а Эсмеральду сыграла Сальма Хайек. Фролло сыграл Ричард Харрис. Сюжет фильма отличается от того, что написан в романе Гюго, например, в картине Эсмеральде и Квазимодо по 25 лет, а в книге Эсмеральде исполнилось 16, а Квазимодо было на четыре года больше. Фильм не получил никаких наград.

"Квазимодо", 1999

Это фильм Патрика Тимси "Квазимодо", главную роль в котором исполнил ее режиссер Патрик Тимси, Эсмеральду сыграла Мелани Тьерри, а Фролло – Ришар Берри. Создатель экранизации несколько изменил не только сюжет, но и характеристики героев. Так, Эсмеральда стала кубинкой, ее взяли на воспитание настоящие родители Квазимодо. А вот своего горбатого и глухого сына они подбросили архидьякону Фролло. Действие происходит в наши дни городке Эль-Париж, в центре сюжета – расследование массовых убийств местных жительниц, в которых подозревают – кого бы вы думали? – Квазимодо.

Напомним, "Сегодня" рассказали о самых интересных фактах о Соборе Парижской Богоматери во Франции. 

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Источник: Сегодня
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