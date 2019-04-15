Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности

Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась

Фото: Твиттер.

В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

22:16 Появилась реакция мировых лидеров, в частности: мэра Парижа Анн Идальго, председателя Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Антонио Таяни, а также президента США Дональда Трампаи гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле.

22:15 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что пожар в Соборе Парижской Богоматери во Франции является огромным ударом для культуры и истории всей Европы и мира. И отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.

22:04 Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли к собору Парижской Богоматери.

21:59 Французский телеканал France 24 запустил прямую трансляцию с места пожара:

21:45 Огонь приближается к смотровой площадке. Пожар охватил новые части Собора Парижской Богоматери.

21:43 Пожар в Нотр-Даме шокировал соцсети. Несмотря на физическое расстояние, пользователи скорбят за утраченным произведением готического искусства.

21:42 Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери. В ходе реставрации Собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров.

21:38 Легендарный футболист Гари Линекер прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари.

21:23 В Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери. Кроме того, пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром".

Дональд Трамп в "твиттере" сказал, как ему "ужасно наблюдать за пожаром в Нотр-Даме" и призвал привлечь вертолеты.

В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

Информация о пострадавших пока не поступала.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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