Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности
Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась
В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.
22:16 Появилась реакция мировых лидеров, в частности: мэра Парижа Анн Идальго, председателя Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Антонио Таяни, а также президента США Дональда Трампаи гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле.
22:15 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что пожар в Соборе Парижской Богоматери во Франции является огромным ударом для культуры и истории всей Европы и мира. И отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.
22:04 Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли к собору Парижской Богоматери.
21:59 Французский телеканал France 24 запустил прямую трансляцию с места пожара:
21:45 Огонь приближается к смотровой площадке. Пожар охватил новые части Собора Парижской Богоматери.
21:43 Пожар в Нотр-Даме шокировал соцсети. Несмотря на физическое расстояние, пользователи скорбят за утраченным произведением готического искусства.
21:42 Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери. В ходе реставрации Собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров.
21:38 Легендарный футболист Гари Линекер прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари.
21:23 В Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери. Кроме того, пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.
Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром".
Дональд Трамп в "твиттере" сказал, как ему "ужасно наблюдать за пожаром в Нотр-Даме" и призвал привлечь вертолеты.
В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.
Информация о пострадавших пока не поступала.
На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
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