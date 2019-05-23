Телеканал "Украина" покажет документальный проект "Балух"

23 мая в полночь в эфире телеканала "Украина" состоится всеукраинская телевизионная премьера проекта "Балух"

23 мая в полночь в эфире телеканала "Украина" состоится всеукраинская телевизионная премьера проекта "Балух", который в этом году "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня" представили на кинофестивале Docudays UA.

Фильм рассказывает про общественного активиста, фермера, политзаключенного Владимира Балуха, которого за проукраинскую позицию в Крыму приговорили к 5 годам лишения свободы.

Для съемок команда телепроекта "Крым. Реалии" ("Радио Свобода") специально отправилась в Крым (где проживал Балух) и, несмотря на постоянные притеснения, угрозы со стороны местной власти, показала жизненную историю активиста: каким он был сыном, мужем, отцом, и как отзываются односельчане. В фильме есть кадры, которые ранее нигде не публиковались, а также эксклюзивные интервью, которые герои дали впервые.

Автор проекта, журналист "Радио Свобода", шеф-редактор телепрограммы "Крым. Реалии" Анжелика Руденко отметила, что хотела показать личную историю активиста.

Мне было важно не просто показать Владимира Балуха как патриота, который считает, что Крым – это Украина. Эта его позиция всем известна. Я хотела узнать, откуда у него такой несгибаемый характер, почему он такой принципиальный, бесстрашный?

Режиссер также подчеркнула, что вариантов названия картины было очень много, но лучше говорит и передает всю суть именно фамилия активиста, поскольку всем сразу понятно, о ком и о чем идет речь.

Директор Дирекции информационного вещания, главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак со своей стороны отметил, что "Сегодня" уже длительное время сотрудничают с "Радио Свобода". В совместных проектах освещали такие важные проблемы как, например, обмен военнопленными, судебные процессы в отношении украинских политзаключенных, жизни людей на оккупированных территориях.

"Мы тщательно следим за ходом судебных дел в отношении украинских политзаключенных. Убеждены, что сейчас необходимо привлекать внимание к теме оккупированного полуострова, вернуть Крым на телеэкраны и рассказывать зрителям о соотечественниках, которые оказались заложниками ситуации и территории. Всего в рамках сотрудничества с "Радио Свобода" запланирован показ трех фильмов. Все они о событиях, которые происходят на неподконтрольных Украине территориях. В этом году "Сегодня" уже запустили цикл "Своих не бросаем", в рамках которого выходят серии сюжетов о Крыме и Донбассе, в том числе и спецпоказы совместных документальных проектов "Сегодня" и "Радио Свобода". Все фильмы покажут на телеканале "Украина". Первый из них – "Крым. Оккупированые" – зрители увидели 21 марта. Проект "Балух" выйдет в эфир 23 мая в полночь", – добавил Юрий Сугак.

Показ проекта "Балух" состоялся 27 марта в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в Киеве. Фильм представили "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня". На показ пришло немало гостей, среди них Ахтем Чийгоз (заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный), Владимир Притула (руководитель проекта "Крым. Реалии"), Анжела Слободян (специальный журналист новостей "Сегодня"), Дарья Свиридова (правозащитница юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека). Из России специально приехал адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе и журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, которого с 4 апреля 2019 года незаконно держат в штрафном изоляторе колонии № 4 г. Торжок, будет находиться в условиях ШИЗО в российской тюрьме до 31 мая.

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