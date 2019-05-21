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Балуху продлили содержание в штрафном изоляторе в российской колонии

21 мая, 16:34

Украинцу могли дать новый срок пребывания в ШИЗО

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org.

Украинский активист Владимир Балух, которого с 4 апреля 2019 года незаконно держат в штрафном изоляторе колонии № 4 г. Торжок, будет находиться в условиях ШИЗО в российской тюрьме до 31 мая. Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook.

"Епископ Григорий Михнов-Вайтенко, который попытался на прошлой неделе посетить Владимира Балуха, но не был допущен к нему руководством ИК-4 Торжка из-за того, что Балух находится в ШИЗО, а посещение священником, по мнению руководства ШИЗО, невозможно, дозвонился до ИК-4. Как его заверили во время прошлого неудачного визита, Балух должен был выйти из ШИЗО 19 числа. Вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, связавшись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что... Балух в ШИЗО до 14 часов 45 минут 31 мая", – сообщила Ивлева.

По ее словам, украинцу могли дать новый срок пребывания в ШИЗО, при этом связанная с Владимиром Балухом информация держится в секрете.

"Получается, вроде как, не закончив один срок в ШИЗО, Вова получил новое наказание, круто, не так ли? Узнайте, почему, за что, как такое вообще возможно? Выходил Вова с камеры штрафного изолятора хотя бы на несколько минут и получил ли Балух в итоге посылку от родственников, которую из-за постоянного пребывания в ШИЗО ему никак не выдают, епископу не удалось", – написала правозащитница.

Ранее адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что администрация российской колонии в Тверской области, в которой удерживают украинского активиста Владимира Балуха, систематически помещает его в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина. 

По предварительной информации Динзе, Балух сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в июле этого года.

Адвокат отметила, что самочувствие украинца "очень плохое и эмоционально, и физически".

Напомним, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

До этого, как мы уже писали, Балуха доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги также отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.

Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд оккупированного Россией полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Балуха является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму.

Украинец с 29 марта 2019 находится в колонии в городе Торжок Тверской области России, что является нарушением ст.49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которым запрещается перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

4 апреля Балуха поместили в штрафной изолятор колонии № 4 г. Торжок (РФ).

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Тег активист, области, правозащитница, политзаключенный, штрафной изолятор, Балух

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