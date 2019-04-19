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Три фэнтези-новинки, которые стоит почитать

Мы нашли три фэнтези-новинки совершенно разных стилей

Елена Кузьмич
Сегодня, 12:40
Фото: Pixabay

Терри Пратчетт, "Чаротворцы"

Фото: Сегодня

Что произойдет, когда чаротворець, восьмой сын восьмого сына, решит обновить незримую академию, место учебы волшебников? Добавьте к этому магическому коктейлю персонализированную Смерть, горе-волшебника Ринсвида, дочь Коэна-варвара, которая на самом деле мечтает стать парикмахером-стилистом, и сундук на ножках, традиционного персонажа из плоского мира Терри Пратчетта. Неожиданные повороты сюжета гарантированы благодаря шляпе архиректора, которая стала незаурядной личностью. Обещаю, что скучно вам не будет.

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Третья книга из цикла о Ринсвиде — это хороший пример юмористического фэнтези, где магия и сверхъестественные явления — лишь фон для невероятных приключений. Книга не оставит равнодушными поклонников творчества Пратчетта и подойдет для динамического чтения как взрослыми, так и детьми, заставит задуматься о теме нездоровых амбиций и магической диктатурой.

Виктория Авеярд, "Багровая королева"

Фото: Сегодня

Перед нами очередной магический мир, в котором существуют два типа людей: Серебряные, которые господствуют, и Багровые, которые фактически являются их рабами. История сначала откровенно напоминает сюжет известного романа-антиутопии "Голодные игры", однако ошибка главной героини Мари Баро из багровых простолюдинов, которая хочет спасти своего друга, вызывает активизацию приключений. Она внезапно попадает в королевский дворец и открывает в себе сверхвозможности Серебряных. Девушка оказывается на пике битвы между Серебряными и Багровым подпольем, когда приходится хитрить, маскировать свои чувства и даже иногда нужно просто выжить.

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Мир интересен тем, что, как и в популярных "Играх престолов", каждый из родов обладает определенным гербом и магией, и скрывать свои истинные чувства может быть очень трудно. Добавьте к этому немного любви, когда нужно выйти замуж за одного принца, а сердце любит другого, и вы сразу вспомните себя в подростковом возрасте. Поэтому под фэнтезийной антиутопией с разделением мира надвое скрывается неплохая книга о муках выбора и поиску компромисса с собственной совестью.

Джонатан Страуд, "Кричащая лестница"

Фото: Pixabay

Джонатан Стауд, известный серией о Бартемиусе, предложил совершенно новый фэнтезийный мир, хотя опять в Лондоне, где происходят события в большинстве книг о магии. В этой магической столице Британии появляются призраки, начинающие очень сильно досаждать людям. Бороться с привидениями в дом с лестницей, которая кричит, отправляется трио отважных борцов: Энтони Локвуд, Джордж Кабинс и Люси Карлайл.

В этой книге причудливо переплелись классический английский детектив и местами жуткая история, которая щекочет нервы. Рассказ не похож на "Охотников за привидениями" и порадует не только взрослых читателей, но и юных любителей фэнтези.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.

А в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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