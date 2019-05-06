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В Instagram оживили историю 13-летней девочки, убитой во время Холокоста

Сериал о Холокосте Eva.stories снимали во Львове и запустили в формате Stories

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:40
Eva.stories Фото: Instagram
Eva.stories
Фото: Instagram

Накануне Дня памяти жертв Холокоста в Instagram запущен проект о жизни 13-летней еврейской девочки Евы Хейман во времена Холокоста. Этот проект основан на реальных дневниковых записях Евы Хейман. Стоит отметить, что Eva.stories – это Instagram-сериал, который сняли в формате Stories. 

Instagram-сериал Eva.stories: сюжет

Сюжет сериала отражает записи дневника Евы Хейман. В первой Stories 13-летняя девочка рассказывает о себе и своей семье. Потом приходят нацисты, начинают преследовать евреев, убивать или отправлять в гетто. В итоге, девочку увозят в концлагерь. Сам сериал состоит из 70 эпизодов, их все последовательно публиковали 1 и 2 мая. Конечно, Stories исчезают через 24 часа после публикации, но они доступны в сохраненных Stories аккаунта. Все эпизоды объединены дням записи в реальном дневнике Евы: с 13 февраля по 30 мая.    

Eva.stories: что известно о проекте

Целью проекта является привлечение внимания молодых израильтян к трагедии народа. Промо сериала появилось с подписью: "Что, если бы у девушки в период Холокоста был Instagram". В видео использовали гифки, подписи, фильтры, геолокации и хештеги.    

Сериал снимал украинский продакшн Colorfilm во Львове, а в съемках участвовали 400 человек, 50 из них − украинцы. Режиссерами, сценаристами и генеральными продюсерами проекта стали израильский бизнесмен Мати Кочави и его дочь Майя. Роль Евы сыграла похожая на нее британская актриса Миa Квини.  По информации издания New York Times, бюджет проекта составил менее пяти миллионов долларов.

Отметим, что Настоящая Ева Хейман родилась в венгерском городке Надьварад, который сегодня находится на территории Румынии и называется Орадя. В 1940-х в нем проживали чуть больше 100 тысяч человек, треть из них – евреи.

Еву Хейман с ее дедушкой и бабушкой поймали и отправили в концлагерь Аушвиц 2 июня. 17 октября 1944 года Ева погибла в газовой камере. Ее мать и отчим сумели сбежать от нацистов и пережить Холокост. В одной из Stories создатели проекта рассказали о том, что девочка до последнего не сдавалась в своих попытках выжить в концлагере и мечтала стать известным новостным фотографом. "Ева, мы надеемся, что с помощью этого проекта мы осуществили твою мечту", — написали создатели eva.stories.

Она и обнаружила дневник дочери. "Дорогой дневник, я не хочу умирать. Я хочу жить, даже если я буду последним оставшимся здесь человеком. Я готова ждать окончания войны в подвале, или на крыше, или в какой-нибудь секретной расщелине. Я даже готова позволить косоглазому жандарму, который забрал у нас муку, себя поцеловать, лишь бы меня оставили в живых", – сказано в последней записи дневника.

Напомним, в Израиле прошел день памяти жертв Холокоста – шести миллионов евреев, убитых во время Второй мировой войны. Церемония состоялась на мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме при участии высших должностных лиц страны.

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сериал холокост гетто Ева Хейман Eva.stories
Источник: Сегодня
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